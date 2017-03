DESAYUNO LA TECLA

Marcelo Romero: “Hay que terminar con el abolicionismo penal"

El fiscal titular de la UFI 6 protagonizó una picante exposición en la cuarta edición de los desayunos organizados por La Tecla. Esta vez, el eje fue “Justicia y el Servicio Penitenciario Bonaerense”.

CNA Multimedios llevó adelante una nueva edición de los ya clásicos desayunos de trabajo. En esta oportunidad el debate estuvo centrado en los “Desafíos de la Justicia y del Servicio Penitenciario de la Provincia”.Una de las exposiciones más calientes fue protagonizada por el fiscal platense Marcelo Romero, quien disparó contra la anterior gestión de la Procuración, a cargo de María del Carmen Falbo.“Hasta hace tres meses había una Procuradora que sancionaba fiscales por declarar, es importante la modificación del sistema penitenciaria, celebró que un ministro de justicia hable de inaugurar cárceles, celebró que estas modificaciones estén en discusión”, arremetió el funcionario judicial en el desayuno de La Tecla.“Estamos en una burbuja gaseosa, alejados de la realidad, hace treinta años que en muchísimas facultades de derechos e institutos de posgrado se viene lavando el cerebro de abogados, graduados, magistrados al mejor estilo ganancial, cambiando las palabras y el discurso”, disparó Romero.Y explicó: “Podemos cambiar la realidad y queda en las palabras, me refiero a la seudo doctrina berreta del abolicionismo penal, que este país debe ser el abanderado de dicha postura”.En ese sentido, ironizó: “El delito ya no es más delito, es conflicto; el criminal se denomina sujeto en conflicto con la ley penal; la cárcel es la jaula de escarmiño; el sistema penal del estado es el aparato represivo; y así muchos más”.De esa manera, remarcó: “Esto es el catecismo obligatorio en las cátedras de derecho penal I, II, y durante años fue la Biblia en el Consejo de la Magistratura, cuando se nos dice el Poder Judicial esta alejado del sentido común, hay que decirles que tienen razón. Podemos cambiar la ley mil veces, pero las leyes son palabras, pero si seguimos aplicando la ley con esta formación de treinta años vamos a seguir perdiendo”.Asimismo, apuntó: “El desafío es denunciar este lavado de cerebro. Los presos tienen que trabajar, deben trabajar, ¿lo prohíbe alguna ley? Hay que modificarla. ¿Cómo vamos a permitir que este sin hacer nada productivo? El preso debe trabajar o estudiar o aprender de un oficio, que se le pague. Le pedimos a la policía que nos proteja, que haga prevención, que haga investigación, que cuide a los energúmenos que se matan en los recitales de rock, pero como es políticamente correcto decimos que no hay que delegar en la policía el proceso penal, pregunto como fiscal ¿Cómo cuerno vamos a hacer para trabajar sin una agrupación armada? ¿O creemos que la policía judicial vamos a entrar sin policía a los allanamientos a que nos reciban a tiros?”Por último, Romero sentenció que “el desafío es que en nuestras facultades se abran las cabezas de los alumnos, que sigan con la biblia de Zaffaroni, pero que lean a los clásicos, que los pongan en discusión. Estamos siendo formados con verdades reveladas, como si fuese una religión, el proceso es poner argumentos, hoy trabajamos con verdades reveladas por eso estamos en contra del sentido común, estamos siendo formados como si fuésemos los fanáticos que matamos en nombre de Dios”.