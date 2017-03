POST OLAVARRIA

El kirchnerismo arremetió contra Vidal y la acusó de “esconderse”

“Vidal es la ausencia más notoria de estas hora”, disparó la senadora provincial Mónica Macha.

“Cuando la provincia se inundó, ella (María Eugenia Vidal) se fue de vacaciones a México, ahora vuelve a esconderse cuando hay pibes y pibas desaparecidos y heridos”, disparó la kirchnerista Mónica Macha contra la gobernadora de la Provincia.En ese sentido, responsabilizó a la mandataria y a la gestión de Cambiemos por lo ocurrido en Olavarría durante en el marco del show del Indio Solari. “El municipio y la provincia decidieron borrarse”, subrayó y agregó: “Vidal es la ausencia más notoria de estas horas. Asumió prometiendo cuidar a los hijos e hijas de los bonaerenses y lo cierto es que los pibes y pibas están sin clases por su culpa y viven en peligro por la falta de seguridad y de protección”.“A diferencia de lo que dijo en campaña, Vidal no cuida a nuestros hijos e hijas ni a nadie, y que cada vez que hay un problema desaparece”, señaló la dirigente ligada a Nuevo Encuentro.En la misma línea, manifestó que “la Justicia deberá dilucidar las responsabilidades de los organizadores privados y públicos de ese evento; pero lo que está claro es que el municipio y la provincia no fueron rigurosos en los controles y desampararon a miles de personas”“La imagen de los pibes y pibas volviendo como ganado en camiones o de vecinos auxiliando a las víctimas, por la ausencia total de los estados municipal y provincial, son postales lamentables que contrastan con las de Vidal haciendo un retiro espiritual en un castillo o refugiada de la inseguridad en su bunker de la Base Aérea de Morón”, disparó la senadora bonaerense.Asimismo, destacó que “un evento de 300 mil personas en una ciudad de 100 mil no es ni puede ser nunca considerado como un evento privado”. “Si el gobierno de Olavarria y el gobierno provincial no hicieron nada es pura y exclusivamente por desidia e incompetencia de sus funcionarios que la Justicia deberá evaluar porque los hace directamente responsables”, sentenció Macha.“El macrismo con la connivencia del blindaje mediático decidió salir a echar todas las culpas al Indio Solari desconociendo sus indelegables responsabilidades como Estado frente a los ciudadanos”, concluyó Macha.