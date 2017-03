LANúS

Se juntó el Consejo del Pro Provincia: duras críticas a los gremios docentes

“Vayan a las aulas, sabemos que muchos quieren hacerlo porque tienen una enorme vocación real y a ellos les damos la garantía", invitó Mosca a los docentes

En el marco del conflicto docente que tiene como protagonistas a los gremios y a la administración provincial, se reunió este mediodía el Consejo Directvo provincial del Pro, y por supuesto, uno de los temas fue la "guerra" con los maestros.El encuentro se llevó a cabo en el club Lanús y tuvo como protagonistas, entre otros, al jefe comunal local, Néstor Grindetti; al alcalde de Vicente López, Jorge Macri; el intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro; el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca; el Subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales, Alex Campbell y al titular de la cartera educativa nacional, Esteban Bullrich."Es importante poder compartir junto a otros referentes del espacio sobre políticas nacionales, provinciales y locales, buscando mejorar la calidad de vida de los vecinos", señaló el mandamás de Pilar, Nicolás Ducoté, otro de los presentes, y agregó: "es enriquecedor intercambiar experiencias de gestión para mejorar el día a día de los pilarenses".En tanto, Campbell se encargó de informar a cada uno de los presentes la actualidad de las cuarenta y siete Juntas Promotoras del Pro que ya definieron autoridades a lo largo y ancho de la Provincia, las cuales serán clave en la interacción con las mesas distritales y seccionales de cara a las legislativas venideras.El hombre de San Fernando también anunció que el Vicepresidente primero del Consejo será a partir de ahora el antes mencionado anfitrión Néstor Grindetti, quien secunda a Jorge Macri y a María Eugenia Vidal.Una vez concluido el cónclave, Mosca, aseguró que “nos da mucha tristeza que las familias no puedan llevar a sus chicos a la escuela. Les pedimos a los maestros y profesores, que sabemos que tienen buena fe y aman la educación pública, que no se dejen engañar por una dirigencia gremial que tiene intereses políticos y una clara identificación partidaria con el gobierno anterior”.Además, el bolivarense pidió a los docentes de la provincia que “vayan a las aulas, sabemos que muchos quieren hacerlo porque tienen una enorme vocación real y a ellos les damos la garantía y el compromiso del gobierno de hacer el mayor esfuerzo posible para seguir negociando, pero con los chicos en clases”.El uno de Diputados aseguró que la voluntad de los maestros está demostrada en la gran cantidad de escuelas abiertas que hay, con clases “absolutamente normales” y, según explicó, “eso habla de las diferencias que hay entre los docentes que tienen buena fe y quieren ir a trabajar y la dirigencia gremial que reclama diálogo, pero hoy rechazaron ir a la reunión que propuso el gobierno y no respetan la conciliación obligatoria”.En tanto, el dirigente amarillo lamentó que este paro “irracional deja a los chicos que van a los comedores de la escuela sin su plato de comida, eso es inaceptable”. Por último, el titular de la Cámara baja agradeció “a todos los maestros y profesores que eligieron el aula, porque, sólo con el trabajo de todos en equipo, pero teniendo como prioridad garantizar el derecho humano a la educación, podemos seguir apostando al futuro”.