REPERCUSIONES

Galli expuso ante los concejales pero no dejó a todos contentos

En una reunión que apenas duró 10 minutos y a la que sólo faltaron 3 ediles, Galli explicó los alcances y limitaciones del municipio pero los argumentos no conformaron a todos. "El intendente está tratando de salvar su pellejo", argumentaron desde la oposición.

En el mano a mano con los integrantes del Concejo Deliberante, el intendente de Olavarría Ezequiel Galli dijo estar a “entera disposición de la Justicia” y volvió a cargar las tintas contra la productora: “Nos tomó de pelotudos”.Asimismo, aseveró que seguramente iban a iniciar acciones legales contra la misma. Los ediles opositores escucharon con atención y le requirieron los papeles necesarios para hacer un análisis exhaustivo de lo ocurrido.“Te sentís capacitado para gobernar”, preguntó en un momento un edil eseverrista, a lo que Galli no dudó: “Por supuesto que sí”, respondió.Los rumores de renuncia quedaron atrás, el alcalde, como dijo horas después del show, le va a poner el pecho a la situación hasta las últimas consecuencias. Por lo pronto, en algunos días será interpelado por el HCD y ya se empieza a hablar de destitución.El encuentro desarrollado en el Salón Blanco apenas si duró 10 minutos y, al igual que la conferencia de prensa hubo poco tiempo para los intercambios entre alcalde y ediles. No hubo asistencia perfecta: fallaron los concejales Margarita Arregui, Julio Frías y José Luis Arguiñena.Eduardo Rodríguez, presidente del HCD local aseveró: “Los contratos son facultad del intendente. Si hay alguna cuestión que pone en riesgo los bienes del municipio tiene que pasar por el Concejo".El concejal Saúl Bajamón fue determinante y sentenció: "Vemos descontrol y falta de experiencia en la gestión. El intendente está queriendo salvar su pellejo”.Mientras que Einar Iguerategui consideró: "Nos duele que en el año y medio de gestión es la primera vez que podemos tener una reunión institucional" y añadió que "no asumió la responsabilidad. Creemos que la labor del intendente era cuidar a los vecinos".