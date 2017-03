UN VIAJE ESPECIAL

Andy Kusnetzoff de gira con "Perros.." y en familia por Europa

El conductor de "Perros de la Calle" se trasladó con todo el equipo a Europa, y en París hicieron el programa desde la Torre Eiffel. Andy, aprovechó el viaje para llevar a su mujer y su pequeña hija. Te mostramos las fotos.

Este programa también es mi familia. Y mi familia es el programa. Feliz cumple flor! #perrosdegira✈️ #familiadegira Una publicación compartida de AnDy (@andykusnetzoff) el 13 de Mar de 2017 a la(s) 5:47 PDT

Te estoy mirando. Tengo un sueño. Que perros salga en vivo desde ahí. Hoy lo intentamos . #perrosdegira✈️ Una publicación compartida de AnDy (@andykusnetzoff) el 13 de Mar de 2017 a la(s) 3:49 PDT

Feliz cumple flor....! Que decirte? Gracias por ser mi compañera! Y el regalo más lindo ya me lo diste vos. #familiadegira #helenita lobiu Una publicación compartida de AnDy (@andykusnetzoff) el 13 de Mar de 2017 a la(s) 12:52 PDT

Andy Kusnetzoff cumplió 15 años con su Perros de la Calle y para celebrarlo viajó con su equipo de radio al Viejo Continente para realizar programas desde allí.El raid comenzó este lunes, con una trasmisión histórica desde la Torre Eiffel. Y compartieron su emoción con los oyentes: "Empezamos en el 2002 en un estudio que no tenía ni siquiera ventanas y ahora estamos acá. (...) El programa de hoy es histórico porque no es sólo un programa, es un sueño (...). Bienvenidos a esta transmisión", empezó el conductor del histórico ciclo de FM Metro, desde el salón Gustav Eiffel, en el primer piso de la torre.Andy, además, vivió este viaje muy especialmente, ya que está acompañado por Flor "Kourny" Suárez, su mujer y productora del programa, y la pequeña Helena (7 meses, la hija de ambos).En el día del cumple de Flor, fue el propio conductor quien decidió saludarla muy amorosamente en Instagram: "¡Feliz cumple Flor! ¿Qué decirte? ¡Gracias por ser mi compañera! Y el regalo más lindo ya me lo diste vos. #familiadegira #helenita lobiu", escribió junto a una bella postal de los tres caminando por Londres, antes de llegar a París.La gira de Perros de la Calle seguirá por Europa hasta la semana próxima y transmitirán en vivo desde diferentes lugares emblemáticos, como la antigua Marconi House, en el centro de Londres, donde se hizo la primera transmisión de radio de la historia (BBC, 1922). También saldrán al aire desde Dublin y Madrid, con invitados especiales.