POSTURA

Volvió la mesa chica de Macri y pidió no ceder ante el reclamo salarial docente

Reunido con María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Marcos Peña, Rogelio Frigerio y Esteban Bullrich, el presidente delimitó los pasos a seguir en la continuidad de la discusión salarial.

Luego de lo que fue el Correogate, y en la previa a su vieja a España, el presidente reunió a su núcleo más cercano en la quinta de Olivos. En aquella oportunidad, se sentaron en la mesa María Eugenia, Horacio Rodríguez Larreta, Marcos Peña y Jaime Durán Barba.Aquel encuentro, con tono de comité de crisis, fue la antesala a una vieja política del gobierno nacional: la mesa chica de Macri.Los traspiés con los que comenzó el año la gestión presidencial, los casos como Avianca, el Correogate, el Lavajato y Arribas, el decreto de modificación del régimen jubilatorio, la movilidad de los feriados, fueron los principales puntos por los que Macri volvió a priorizar las reuniones privadas con su sequito.En ese sentido, con el conflicto salarial docente como espada de Damocles sobre los gobiernos nacionales y bonaerenses, el jefe de estado volvió a sentar a sus alfiles en la mesa de planificación y bajó los lineamientos a seguir en el debate con los gremios.No ceder ante el reclamo docente, fue el mensaje de Mauricio Macri a María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Marcos Peña y los nuevos integrantes de la mesa chica: Mario Quintana, Rogelio Frigerio y Esteban Bullrich. Esta vez, el encuentro mudó su sede de Olivos a la misma Casa Rosada."No vamos a aflojar. El sueldo docente debe ser definido por cada provincia y no nos van a arrastrar a la confrontación por más que anuncien nuevos días de paro. No vamos a nacionalizar el conflicto", fue la orden que, según Ambito Financiero, impartió Macri a su círculo íntimo.Para Cambiemos, los gremios docentes están relacionados al kirchnerismo y las medidas de fuerza se corresponden a fines políticos."No podemos recular con esta decisión. Sabíamos que iba a tener consecuencias. Los estamos quebrando hacia adentro”, celebraron desde el oficialismo, al mismo tiempo que mantuvieron la alerta sobre la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia.No es un dato menor la participación de Bullrich en el comité de crisis del oficialismo, el ministro de Educación gana terreno como posible candidato por la Provincia y volvió a ser sondeado. Inclusive, podría compartir un acto junto a Frigerio, en el que anunciarán 50 nuevas escuelas para el país.Además, la oposición ya tomó nota del creciente rol de Bullrich de cara a las elecciones y, gacetilla de prensa mediante, desde el Frente Renovador salieron al cruce del funcionario nacional. Fue el intendente de San Fernando, Luis Andreotti, quien atacó al ministro: “El primer responsable es el ministro de Educación Nación, quien se quiere desligar del conflicto”, disparó.Mientras desde el gobierno buscar fortalecer su postura y no ceder ante el reclamo de un salario digno para los docentes bonaerenses, los gremios anunciaron nuevos paros. Ya son seis los días de huelga y, conforme a lo señalado por Roberto Baradel a La Tecla, el jueves 16 se movilizarán a la Gobernación."Lamentablemente el gobierno sigue en la postura de confrontar con docentes, insistiendo con una conciliación obligatoria que es ilegal", aseveró Baradel a este medio.