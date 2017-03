¿HERMANASTROS CON DERECHO?

Barbie Vélez y un presunto romance con el hijo de Fabián Rodríguez

Los rumores indican que la hija de Nazarena sale con quien fuera su hermanastro y las fotos los delatan.

Antes, mucho antes de que la separación de Barbie Vélez y Federico Bal se convirtiera en un tema judicial, con amenazas, restricciones perimetrales y denuncias cruzadas de por medio, la razón de su final como pareja tras un intenso año juntos era pura incertidumbre.Y entre las tantas hipótesis y versiones tiradas al aire, una de ellas había tomado más peso que el resto por lo fuerte que sonaba. Se dijo, o se sugirió en realidad, que Fede se enteró de que Barbie había tenido algo con Lucas Rodríguez, hijo de Fabián, el marido de Nazarena Vélez, fallecido de manera trágica hace tres años, en marzo de 2014."La vi como que dejó de ser mi novia, que ya está. Y como esa noche no activé, me di cuenta que algo cambió", contó Bal que sintió eso cuando vio imágenes de la actriz bailando con Lucas. "Después de lo que vi, Barbie dejó de ser mi novia", concluyó, sin querer entrar en detalles.Ellos, Barbie y Lucas, lo negaron terminantemente. Y fue la propia Nazarena quien tomó la voz para echar por tierra los rumores y el testimonio de Federico. "¡Dios mío! Lucas es parte de la familia que armamos con amor con Fabián".Semejante bomba sólo era posible de callar con otra todavía más fuerte... Y así fue, lastimosamente. Fue por esos días que aparecieron los moretones, las pericias psicológicas, los abogados, las lágrimas, las corridas por comisarías y tribunales, el show de la perimetral en lo de Tinelli y muchísimos datos más que se siguen acumulando en el archivo de algún juzgado.Fede siguió su vida, y ya blanqueó noviazgo con Laurita Fernández. Barbie siguió la suya, ya sin Fede, ya sin nadie, pero con la presencia incondicional -sí, claro- de Lucas.El último lunes de febrero, feriado por carnaval, Barbie salió a divertirse con amigas a Jet, un conocido boliche de Costanera Norte. Allí también estuvieron Lucas y Camila, los dos hijos de Fabián Rodríguez -el tercero es Thiago, el nene que tuvo con Naza-. Se ubicaron en el VIP del lugar, con buena música de fondo, y charlaron animadamente.Subieron una foto al Instagram de Camila -cerrado con candadito-, todos juntos y riendo. Curiosamente, Barbie no dejó registro en las redes sociales de la "reunión familiar" pero sí posteó una foto al lado de una amiga.¿Para evitar suspicacias? No importa. La morocha se pasó gran parte de la noche bien pegadita a Lucas, dialogando como se puede en los boliches, de cerca, al oído, o haciendo contacto permanente entre ojos y boca. Se abrazaron, se ve en las fotos, registradas por un paparazzi anónimo.Se besaron, dicen los numerosos testigos que estaban allí. Ellos lo niegan. Dicen que es imposible cualquier tipo de vínculo que vaya más allá del amor entre hermanos o hermanastros, aunque en rigor de las palabras ellos no lo sean, ya que son hijos de distintos padres y madres.Cuando murió Fabián, se mostraron más unidos que nunca. Y después del difícil año que vivió Barbie, Lucas sigue siendo un sostén en el que puede confiar a toda hora. La quiere como nadie, y eso ya es un buen síntoma. Las fotos de Barbie y Lucas, con la sombra propia de la noche y los boliches, están. Sólo el tiempo tendrá la palabra adecuada para definir el momento que están viviendo.Fuente: Paparazzi