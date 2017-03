TRAGEDIA EN OLAVARRíA

El FR "exige" respuestas: quiere todo de la relación "Provincia-recital"

Si bien la administración provincial cargó las tintas sobre el municipio y la productora, el Frente Renovador busca respuestas y quiere saber qué responsabilidad tiene Vidal

Luego que Ritondo le soltara la mano al intendente Ezequiel Galli, el diputado provincial del Frente Renovador, Pablo Garate, pide que el gobierno de María Eugenia Vidal explique qué medidas se implementaron, tanto antes como después, en el recital del “Indio” Solari llevado a cabo en Olavarría el sábado pasado.“Es lógico y racional suponer que ante un evento de esta naturaleza cuya concurrencia de público supera ampliamente a la propia población del lugar, el Gobierno provincial debió haber acudido en ayuda y colaboración del gobierno local -máxime al tratarse del mismo color político- sobre todo en áreas tan sensibles como la defensa civil, la salud pública o el transporte de personas”, declaró el diputado del Frente Renovador.Garate presentó un pedido de informes en la Legislatura bonaerense donde reclama que el Gobierno provincial informe qué cantidad de efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fueron destinados al control preventivo y seguridad del evento; si se coordinaron acciones con distintas áreas de la Municipalidad de Olavarría, como ser: Defensa Civil, Bomberos, servicio de Salud.También si se efectuaron controles de venta de estupefacientes y drogas –narcomenudeo- y si se realizaron controles de venta y expendio de bebidas alcohólicas en espacios públicos cumpliendo con la legislación vigente; si el Intendente Municipal de Olavarría solicitó colaboración por parte del Gobierno de la provincia en forma previa o en forma posterior al recital y en qué momento se realizaron los pedidos, en qué consistieron y cuáles se implementaron, entre otros requerimientos.Vale la pena destacar, que la fiscal Susana Alonso, quien lleva adelante la investigación, señaló que la capacidad del predio fue excedida y que "hubo venta de entradas sin límite y gente que entró sin entrada", como así también manifestó que "ha sido una noche muy angustiante para todos y con un final lamentable con dos fallecidos y hay una persona que también está internada con una sobredosis de distintas sustancias”.“Son muchas las tragedias ocurridas en distintos lugares de nuestro país tras la realización de espectáculos públicos. En todos los casos el Estado tuvo culpa tanto en la falta de previsión como en la falta de controles. Parece que no hemos aprendido y estamos condenados a repetir historias”, finalizó Garate.Por su parte, desde la Cámara alta, el senador por el mismo espacio, Sebastián Galmarini señaló: “El Ministro Ritondo no puede desligar los problemas en el Intendente Ezequiel Galli. Entiendo que el Concejo Deliberante de Olavarría debe hacer lo mismo y citar al Intendente”.“Más allá de las características privadas del recital y las responsabilidades asumidas por el contrato entre la empresa productora y el municipio, la seguridad y el cuidado de quienes fueron al recital es indelegable por parte de todos los escalones del Estado”, aseguró el legislador bonarerense.Ayer, vale decir, en su paso por Olavarría, el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, fue tajante y señaló que “el Ministerio de Seguridad había dispuesto la cantidad de policía necesaria para lo que la productora había declarado de puño y letra, es decir 150.000 personas”.Además, Ritondo evitó interponer responsabilidad alguna de su área y, a modo de defensa, explicó el compormiso asumido por el municipio local al aseverar que “la suspensión del show es una decisión del intendente”.“Nosotros tomamos como antecedente el show de Tandil y, en comparación, había más de 200 agentes”, argumentó y destacó que “la realidad cambia a partir de que el predio que estaba habilitado para una cantidad de personas, se rebalsó”.El funcionario provincial, no obstante, reconoció que sólo vio el lugar “por cámaras y con el informe que le había dado bomberos y policía científica”.Para Ritondo “ningún recital tendría que tener más de 60 mil personas” y si por él fuera no habría evento musical donde no se respete “la distancia de un metro cuadrado por persona”; y por último, sobre el curso de las investigaciones, consideró que "la justicia debe restablecer responsabilidades muy rápido y la fiscal tiene todo nuestro apoyo".