MATRIMONIO ELECTORAL

Massa y Stolbizer reforzaron coincidencias y reunieron a la tropa GEN-FR

Los diputados nacionales volvieron a mostrarse como dupla electoral. Esta vez fue en la capital provincial donde presentaron la Escuela de Gobierno. Críticas a Cambiemos y apuntalamiento de la agenda social de cara a las legislativas

Antes de empezar a definir los nombres, los diputados nacionales Sergio Massa y Margarita Stolbizer se mostraron juntos en el lanzamiento de la Escuela de Gobierno.“Es muy importante no mirar el escenario electoral sino trabajar el resolver los problemas de los argentinos, tenemos muchos problemas de seguridad, las clases no arrancaron y tenemos la obligación de poner el cuerpo", sostuvo Sergio Massa.Además, el tigrense no se perdió la oportunidad de criticar a Cambiemos: “Nos prometieron el mejor equipo de los últimos 50 años y los equipos se arman porque hasta ahora el mejor equipo de los 50 años viene perdiendo por goleada contra la pobreza, contra la pérdida de puestos de trabajo y la inflación, es importante armar equipos con solidez".Y observó: "Este gobierno tiene que poner el acento en los que menos tienen y en los jubilados a los que le aumentaron más los medicamentos que la jubilación"."El gobierno pone mucho acento en proteger a los que más tienen y se olvida que Argentina camina cuando los que menos tienen pueden caminar”, puntualizó.Pero el máximo referente del FR también opinó sobre el conflicto docente y aseveró: "Que la plata no alcanza no es sólo un problema de los docentes. La inflación del año pasado superó los 40 puntos y eso está a la vista de todos".A su tiempo, la otra pata que tiene este acuerdo legislativo dejó sus apreciaciones con respecto a los tiempos legislativos: "A fines de abril vamos a definir nuestra plataforma electoral""Todos estos años trabajamos en conjunto los temas de la agenda social, empleo, PYME, jubilados y eso es lo que cruza la agenda de las personas en la vida cotidiana", consideró Stolbizer a la hora de hablar sobre la esencia de la sinergia GEN-FRPor último, también opinó sobre el conflicto docente y resaltó: "El gobierno debería sentir la luz de alarma de lo que esto significa. Me parece increíble que le caigan a los docentes porque piden ganar el 10% delo que gana un funcionario".