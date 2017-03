SHOW DEL INDIO SOLARI

Ritondo: “Nosotros teníamos la policía necesaria para la gente que la productora declaró”

El ministro de Seguridad bonaerense brindó una conferencia de prensa en Olavarría donde explicó los alcances y limitaciones del accionar de la cartera que tiene a cargo. También manifestó el apoyo pleno a la fiscal que investiga la causa y pidió que la gente comience a hacer las denuncias por desaparición de paraderos.

No hay cámara ni voluntad política que no mire para Olavarría. Luego del show del Indio Solari y la puja por desligar responsabilidades que, por estas horas, mantiene la productora que organizó la misa ricotera con el municipio local, el ministro de Seguridad bonaerense brindó las explicaciones que le competen a su cartera.En ese sentido, fue tajante y señaló que “el Ministerio de Seguridad había dispuesto la cantidad de policía necesaria para lo que la productora había declarado de puño y letra, es decir 150.000 personas”.Además, Ritondo evitó interponer responsabilidad alguna de su área y, a modo de defensa, explicó el compormiso asumido por el municipio local al aseverar que “la suspensión del show es una decisión del intendente”.“Nosotros tomamos como antecedente el show de Tandil y, en comparación, había más de 200 agentes”, argumentó y destacó que “la realidad cambia a partir de que el predio que estaba habilitado para una cantidad de personas, se rebalsó”.El funcionario provincial, no obstante, reconoció que sólo vio el lugar “por cámaras y con el informe que le había dado bomberos y policía científica”.Además, Ritondo señaló que “desde el Ministerio de Seguridad están haciendo rastrillaje para encontrar a las personas que no volvieron a sus casas” y agregó que dichas búsquedas incluyen “las morgues judiciales, policíales y hospitalarias”.Al respecto, el funcionario instó a los ciudadanos de cualquier punto del país a que “formalicen cualquier denuncia por desaparición” para que las fuerzas puedan “buscar a las personas por nombre y apellido”.Para Ritondo “ningún recital tendría que tener más de 60 mil personas” y si por él fuera no habría evento musical donde no se respete “la distancia de un metro cuadrado por persona”.Sobre la ayuda de su cartera, el funcionario bonaerense señaló que si bien las personas fueron sacadas de Olavarría en un camión “a la salida de la ciudad bajaron de los mismos y subieron a micros que la Provincia había dispuesto”.Por último, sobre el curso de las investigaciones, consideró: "La justicia debe restablecer responsabilidades muy rápido y la fiscal tiene todo nuestro apoyo".