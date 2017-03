CRISIS LECHERA

El cierre de otra planta de Sancor presiona a Vidal para que designe al ministro de Producción

Se trata de la sucursal ubicada en la localidad de Coronel Charlone perteneciente a la ciudad de General Villegas. Desde hoy, los trabajadores tomaron la planta y exigen respuestas.

“Queremos respuestas certeras por eso tomaremos la planta desde este lunes, en 37 años que trabajo acá es la situación más difícil que me toca vivir”. Las palabras pertenecen a Jorge Morales, delegado de los trabajadores de Sancor Coronel Charlone.Por tal motivo, mañana mismo, los integrantes de la Comisión y familias de los empleados se concentrarán en la entrada principal de la planta SanCor Charlone mañana a las 9:30 horas para visibilizar su situación con el objetivo de que los encargados de gestionar una reestructuración y salvataje de la empresa lo hagan en forma urgente y con todos sus empleados adentro.Frente a este panorama, el presidente del bloque de concejales del FpV local, Marcelo Tau, pidió que las gestiones de Cambiemos a nivel municipal y provincial apuren un paquete de medidas que permita rescatar las fuentes de trabajo.“En el partido de General Villegas no nos podemos dar el lujo de prescindir de una empresa y una planta como esa. No podemos dejar en la calle a 50 familias de Charlone, porque son generadores de mercado interno, porque alrededor de su actividad se generan miles de actividades más”, aseveró Tau.En ese sentido, el concejal recordó que “son mucho más de 2.000.000 de pesos por mes que se dejan de derramar a nuestras calles, a nuestros oficios, a nuestros negocios de barrio y a nuestros profesionales”.“La fabrica está tomada, parada la producción y obviamente lo que se necesita es que el departamento Ejecutivo tenga un papel más de presión sobre la Provincia”, resaltó Tau.Según pudo saber La Tecla, los empleados –actualmente- sólo producen un tipo de queso y para salir de la crisis piden diversificar la producción pero, hasta el momento, no obtienen respuesta alguna de la gerencia de la empresa ni del municipio.“Los gobernadores e intendentes de Córdoba y Santa Fe están siendo las cabezas de choque con los afectados de sus distritos pero eso no ocurre en Villegas ni en la provincia de Buenos Aires”, apuntó Tau.Por último, el edil del peronismo recordó la imperiosa necesidad de que la Provincia tenga un ministro de Producción que aborde problemas como estos y que vuelvan a implementarse ayudas estatales para que las empresas en crisis puedan retener las fuentes de trabajo