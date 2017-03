TERRITORIO BONAERENSE

Elecciones legislativas: la estrategia de Cambiemos con las mesas seccionales

Cinco ya salieron a la cancha, dos se encuentran bajo constante armado para hacer su presentación, la restante espera agazapada. El armado sección por sección de cara a las elecciones

En los primeros días del 2017, por decisión del Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, Cambiemos comenzó a lanzar las mesas seccionales en diferentes puntos, con el objetivo de po-tenciar a la alianza y apostar a ganar representación en los es-pacios donde no logró ser gobierno. En ese sentido, según pudo sa-ber La Tecla, los armados quedaron a cargo del presidente de diputados, Manuel Mosca, y del subsecretario de Asuntos Municipales, Alex Campbell, dos hombres de confianza de la gobernadora, María Eugenia Vidal, y del Jefe de Gabinete, Federico Salvai.El hombre de la Cámara Baja se encarga de las cinco secciones del interior bo-naerense, mientras que Campbell recogió al Conurbano y a la capital bonaerense.“Esta es una elección trascendental”, explicó Mosca al lanzar los espacios, y abundó: “El 2017 nos tiene que en-contrar consolidados como estamos, pero con comunicación. Por eso, estos armados intrapartidarios”.Desde el Gobierno, explicaron a La Tecla que “la mesa seccional es el ámbito donde todos juntos compartimos la información de la gestión y lo que va a ser la campaña”.Primera sección: con el armado a contrarelojLa mesa de Cambiemos en el Conurbano, todavía no logra conformarse y, para ello, trabaja a contrarreloj el subsecretario de asuntos municipales Alex Camp-bell. Es que el oriundo de San Fernando tiene a su cargo el ar-mado en la Primera y también de la Tecera sección. En ambas se concentra el grueso de los votos.Con el objetivo de consagrar cuanto antes los espacios distritales, ya fueron lanzadas las mesas de Merlo, Moreno, Tigre, Hurlingham, Marcos Paz, José C. Paz, Mer-cedes y Escobar.En tanto, tres de las restantes ya tienen fecha para su oficialización. En General San Martín, el partido más grande de la primera sección, el lanzamiento será el 20 de marzo, y se hará en el marco de una importante convocatoria. Además, en Ituzaingó, la presentación será el 16 de marzo, y en Malvinas Argentinas un día después.Por otra parte, en los municipios de Navarro, San Fernando y General Las Heras, aún no se definió la fecha de la presentación del espacio de la alianza oficialista.Segunda sección: con representación de todos los espaciosSobre el final de enero, se formó la mesa de la Segunda, en San Pe-dro. Manuel Mosca aglomeró a los cuatro espacios de la alianza (PRO, UCR, CC-ARI y FE) con dirigentes que tienen cargos institucionales, hecho que fue celebrado: “La segunda sección es, sin duda, la más completa en representatividad, están todos”. La integran el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, (Fe); sus pares, Claudio Rossi (Rojas - UCR), Javier Martínez (Pergamino - PRO), Javier Ole-ata (Arrecifes - PRO) y Fer-nanda Antonijevic (Baradero - PRO); los senadores Elisa Carca (CC- ARI), Marcelo Dileo (UCR), ambos de San Nicolás; y los diputados Sandra París (UCR - Zárate) y Orlando Yans (PRO - Pergamino).Tercera sección: a punto de salir a la canchaEl paso previo al anuncio de las mesas seccionales ya fue dado en varios distritos. Es que, desde la Provincia, se priorizó conformar mesas distritales de Cambiemos en las comunas donde gobierna la oposición para, desde allí, fortalecer el espacio y buscar consolidarse como una alternativa a los oficialismos locales en los comicios para concejales. En ese sentido, en la Tercera sección, ya son ocho las mesas lanzadas: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Lomas de Za-mora, Cañuelas, Ezeiza, Floren-cio Varela y La Matanza. Asi-mismo, entre las cuatro restantes, una, la de Ensenada se po-ne en marcha esta semana. Las que aún restan confirmar su ar-mado son las correspondientes a Esteban Echeverría, Presiden-te Perón y Punta Indio. No obstante, según pudo saber La Tecla, el objetivo de la Provincia es avanzar con estas mesas lo antes posible (mediados de marzo sería la fecha límite) y concretar el lanzamiento del espacio a nivel seccional.Cuarta sección: una pata clave en el interiorLa primera en salir a la cancha en 2017. La Cuarta es una de las secciones de peso, y la mesa de Cambiemos hasta cuenta con representación nacional con los diputados Sergio Buil y Pablo Torello, a quienes se suman los provinciales Marcelo Daletto, Mauricio Vivani, Jorge Silvestre, Laura Ricchini, Vanesa Zuccari y el senador Gustavo De Pietro. A ellos se suman los intendentes Pablo Petrecca (Ju-nín), Víctor Aiola (Chaca-buco), Mariano Barroso (Nueve de Julio), Erica Revilla (General Arenales), Calixto Telle-chea (Florentino Ameghino), Eduar-do Campana (General Villegas), Vicente Gati-ca (Bragado), Javier Rey-noso (Rivadavia), Miguel Fernán-dez (Trenque Lauquen). La CC-ARI ubicó a Luciano Bugallo y Mercedes Montanari, mientras que Sergio Adaro, Mario Chueco, Julio Salemme y Saúl Ubaldini (hijo) representan al partido FE.Quinta sección: donde manda el radicalismoEl radicalismo copó el armado de la mesa de Cambiemos en la Quinta. Es que, en la región, los municipios boina blanca llegan a ser trece (Ayacucho, Balcarce, General Bel-grano, General Guido, General Lava-lle, General Madariaga, Lezama, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Rauch, San Cayetano y Tandil), por sobre Pinamar y Las Flores (PRO), y las dos comunas vecinales en Cambiemos: Dolores y General Pueyrre-dón. Asimismo, el partido FE tiene, en su líder, Gerónimo “Momo” Vene-gas, a la representación en la mesa de decisiones. También participan los legisladores Guillermo Castello (CC – ARI), Maximiliano Abad y Liliana De-not (UCR), Martín Domínguez Yelpo (gremios), Roberto Rago (FE).Sexta sección: colores variados para el surEn Bahía Blanca, tierras conducidas por el PRO, se puso en marcha la mesa de la alianza con la participación de siete intendentes de la Unión Cí-vica Radical (Adolfo Alsina, Coronel Dorrego, General La Madrid, Pellegrini, Puán, Salliqueló y Tornquist), dos vecinalistas en Cam-biemos (Coronel Rosales y Patago-nes) y dos del PRO (Bahía Blanca y Coronel Suárez). La representación legislativa quedó a manos de Nidia Moirano, Rocío Antinori, Santiago Nardeli, Julieta Centeno, Andrés De Leo, Horacio López y Luis Oli-ver. “Esta es una instancia de fortalecimiento, en la que compartimos la experiencia del primer año y las perspectivas para este 2017”, señalaron.Séptima sección: la región del armador del interiorEn Olavarría se puso en marcha la mesa de la alianza oficialista para la séptima región, que tie-ne al presidente de la Cámara de Diputados y armador de las mesas en el interior de la Pro-vincia, Manuel Mosca (oriundo de Bolívar), como el principal protagonista. Junto al titular de la Cámara Baja están Eze-quiel Galli (Olavarría – PRO), Alejandro Cellillo (General Alvear – UCR), Jo-sé Luis Salomón (Saladillo - UCR), y el exalcalde del Fren-te para la Victoria y actual Cambiemos, Hernán Bertellys (Azul). Además, los diputados bonaerenses Alejandra Lorden y Eduardo “Changui” Barragán participan de la mesa chica.En la presentación del espacio, estuvo presente el ministro de Gobierno de la provincia, el exmassista Joaquín de la Torre.Octava sección: la mesa en la capital no es prioridadMientras se ultiman los detalles para que las mesas de la Primera y Tercera sección salgan a la cancha, desde el Gobierno de la provincia informaron a La Tecla que la Octava “no es una prioridad”. “Las mesas las lanzamos donde tenemos que fortalecernos para ganar más municipios”, explicaron. En ese sentido, la región capital, que sólo cuenta con La Plata, no forma parte de los lanzamientos, por encontrarse bajo el mandato de un intendente propio, Julio Garro (PRO).