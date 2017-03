Intendente K rompió el techo y decretó 30 por ciento de aumento a municipales

Con el rótulo “#SeccoRompeElTecho”, el intendente de Ensenada anunció el incremento salarial para la planta de trabajadores del distrito de la Tercera sección.

En conferencia de prensa, el intendente de Ensenada, Mario Secco, anunció este lunes el nuevo aumento salarial para la planta de trabajadores municipales. El mensaje, que hasta se transmitió en vivo por las redes sociales, fue anunciado bajo el título: “#SeccoRompeElTecho”.En definitiva, el ultra kirchnerista anunció un aumento del 30 por ciento a los municipales ensenadense. “Todas las propuestas eran una mejor que la otra”, sostuvo Secco y agregó “preferimos avanzar en dar la tranquilidad a los trabajadores”.“Llegamos a una fórmula de un presupuesto de 53 millones de pesos en el año, y resolvimos el 30 por ciento a todo, al básico, a las remuneraciones fijas, a todo. La escala no se dispara para arriba y el de abajo no gana poco, lo distribuimos de una manera que le sirva a todo el conjunto de compañeros”, detalló Secco.Asimismo, aprovechó el momento para apuntar contra el gobierno bonaerense. “Que tristes los que tengan que buscar el consuelo de dar el 18 por ciento en base a acuerdos con Provincia y Nación, no nos gusta que nos den ordenes de arriba, tenemos autonomía”.“Una improvisada nos quiere decir que demos un aumento que no se condice con la realidad de los trabajadores”, cerró el intendente en clara referencia a la gobernadora.