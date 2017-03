QUILMES

Las mujeres PRO se dieron cita y arremetieron contra los gremialistas

La Red de Mujeres PRO de la Tercera se reunió en Quilmes y elaboró un fuerte discurso contra los gremios.

Cientos de mujeres se dieron cita en el partido de Quilmes para cerrar la semana de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El encuentro fue organizado por la Red de Mujeres PRO de la Tercera sección Electoral de la provincia de Buenos Aires, espacio que conduce la legisladora provincial Lorena Petrovich.El encuentro contó con la presencia de las referentes de doce distritos de la Tercera Sección, además de la Directora Provincial de Asuntos Municipales de la provincia de Buenos Aires, Gabriela Besana, la diputada provincial Maria Elena Torresi; y diferentes funcionarios del gobierno comunal de Quilmes.Con una importante impronta política, el acto comenzó con la exposición de Raquel Coldani, jefa del bloque CAMBIEMOS en Quilmes. La edil sostuvo: “somos muchas, pero tenemos que ser muchas más”, y agregó: “Solamente consolidando este espacio que da respuestas concretas, sin clientelismos ni prebendas, vamos a poder ayudar a todos.”A su momento, Petrovich arremetió contra “la dirigencia sindical” que dice “representar a los trabajadores”. “Quiero que sepan que en la Provincia hay obras paradas. Y lo están, a pesar de lo importante que son para los vecinos, porque hay dirigentes sindicales que se están oponiendo a los avances. Están entorpeciendo. No nos están dejando hacer”, sostuvo.“A esos dirigentes, igual que a los que impiden que hoy los chicos estén en las aulas, les digo que acá estamos para señalarlos, para ponerlos en evidencia, para enfrentarlos si es necesario porque tenemos lo que hay que tener”, abundó y concluyó: “vamos a terminar con el pasado que no se da cuenta que ya no tiene posibilidades de volver”.