DESDE MIAMI

Jorge Rial: los mensajes picantes sobre su vida sentimental

El conductor de Intrusos afronta la repercusión mediática sobre el embarazo de su ex novia de una manera muy particular.

Y si... estoy con compañía. Me descubrieron. Igual se invitó a desayunar sólo. Una publicación compartida de Jorge Rial (@jrial) el 11 de Mar de 2017 a la(s) 5:34 PST

Me veo reflejado. Multiplicado. Fuerte. Así estoy. Una publicación compartida de Jorge Rial (@jrial) el 11 de Mar de 2017 a la(s) 3:58 PST

A ver si te queda claro. Ok? Una publicación compartida de Jorge Rial (@jrial) el 12 de Mar de 2017 a la(s) 12:39 PDT

A veces te toca mirar y otras ser parte de la obra. La cuestión es elegir. (Obra de @julio_le_parc ) Una publicación compartida de Jorge Rial (@jrial) el 12 de Mar de 2017 a la(s) 2:54 PDT

Aunque disfruta de su viaje por Miami, Jorge Rial sabe que en Buenos Aires todos están hablando de él. La confirmación de la dulce espera de Agustina Kämpfer junto a un ex novio detonó los comentarios mordaces en torno a su vida privada.Lejos de enojarse o responder con fuerza a quienes aprovechan la movida para atacarlo, hace uso estratégico de la ironía para despegarse del asunto. Incluso por momentos le da un tinte humorístico a la situación siempre desde las redes sociales.En Instagram, por ejemplo, compartió una foto de un pájaro ubicado en su ventana al tiempo que escribía: "Y sí... estoy con compañía. Me descubrieron. Igual se invitó a desayunar solo". Horas después, agregó una selfie en la que ponía: "Me veo reflejado. Multiplicado. Fuerte. Así estoy".La separación de Agustina se dio en el mes de diciembre y en los mejores términos. Así y todo, es inevitable pensar que la noticia del embarazo debe haber generado algo en el interior del conductor de lo que seguramente, nunca diga nada.Mirá los mensajes subliminales tras las fotos compartidas en su cuenta de Instagram: