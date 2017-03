RECITAL Y MUERTE

Olavarría: Vidal mandó a De la Torre para seguir de cerca el post tragedia

El ministro de Gobierno bonaerense, Joaquín De la Torre, viajó a la ciudad este domingo al conocerse la situación que se vivía en el Municipio luego del recital del Indio Solari.

Según pudo saber LaTecla.Info, el ministro de Gobierno Joaquín De la Torre viajó a Olavarría por expreso pedido de la gobernadora María Eugenia Vidal, tras conocerse la muerte de dos personas en el recital del Indio Solari, que tuvo lugar el sábado por la noche.El funcionario provincial, una de las espadas políticas de la mandataria, llegó a la localidad el domingo ni bien se dio a conocer la noticia, en medio del absoluto caos que se vivía en las calles."Quiero que la gente tenga tranquilidad. Olavarría al completo, la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Nación estamos trabajando fuertemente para solucionar lo que tenemos hoy", había dicho el intendente Ezequiel Galli durante la conferencia de prensa brindada ayer al mediodía.Por estos momentos, muchas son las opiniones al respecto de los hechos ocurridos durante el recital del Indio Solari, especialmente, sobre la responsabilidad que le cae a cada una de las personas a cargo.Para calmar un poco las aguas, la gobernadora María Eugenia Vidal se comunicó con varios dirigentes de la oposición y les pidió que no carguen duramente contra el intendente hasta tanto no se resuelva la situación.No obstante, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, dijo que "con la cuestión de que por su enfermedad podía ser el último recital, era obvio que iban a haber muchísimas personas"; en contraposición a las declaraciones de Galli, quien afirmó que la situación se les fue "de las manos" porque "no se esperaba tanta gente"."Me parece que hay que prever siempre más. Yo conozco Olavarria, soy de Laprida, y no sé si es una ciudad para tanta gente. Son 120 mil habitantes, y de golpe te llegan dos veces o tres veces la cantidad de habitantes que tenés", señaló la funcionaria.Por su parte, y luego de enviar las condolencias a la familia, el presidente Mauricio Macri dijo que "esto también tiene que ver con que entendamos este cambio cultural que hemos emprendido. Hay normas".“Si dicen, ¿cuánta gente puede entrar a un lugar? Por ahí son antipáticas, muchas cosas suenan antipáticas. Pero esto es lo que pasa cuando uno pasa por arriba de estas normas", agregó.Y siguió: "Esto hay que aplicarlo en todos los órdenes de la vida. A veces saber ponerse límites nos genera oportunidades y un futuro mejor".