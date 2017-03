REDES SOCIALES

Famosa subió una foto y le pidieron que no use más Photoshop

Luciana Salazar subió una foto que alborotó a sus seguidores, quienes defraudados le pidieron que no retocara más sus imágenes.

Sale cenita de sabado a la noche 🍽 Una publicación compartida de Luciana Salazar (@salazarluli) el 11 de Mar de 2017 a la(s) 5:57 PST

Hablamos de la modelo Luciana Salazar que bien podría ser catalogada como la Barbie argentina. La vedette de 36 años cuenta con una figura privilegiada y una carita de muñeca. Además, la también novia del economista Martín Redrado suele lucir elegantes looks que destacan sus curvas, tal cual las creaciones de la empresa estadounidense de juguetes Mattel, Inc.Su belleza es indiscutible y su frescura suele ser tema de conversación de muchas mujeres. Sin embargo, en las redes sociales, a Luli siempre le critican dos cosas: sus excesivas cirugías estéticas y las evidentes ediciones con Photshop en muchas de las fotos que comparte en esa red social. Tal es el caso de la última imagen que la rubia posteó en las últimas horas, en donde ella aparece sentada en un escalón de mármol con un diminuto vestido negro y unos altísimos zapatos del reconocido diseñador francés Christian Louboutin.El grotesco error que cometió Salazar según sus seguidores no es en esta oportunidad ni su atuendo, ni su pose, sino el tremendo retoque que tiene la imagen, que no permite reconocer siquiera algún gesto en su delicado rostro. "Otra que no le hace asco al Photoshop", "Demasiado Photoshop", "¿Está hecha de cera?", "Dios míoooo impresiona verla!!!!", "Parece de cera. Cero natural" y "Tu cara da miedito", fueron algunos de los mensajes que a Luli le dejaron sus fans.Además, muchos usuarios destacaron su extrema delgadez y opinaron que no le quedarían para nada mal unos kilitos de más. "El año pasado me dijeron cosas que no estaban buenas. Tengo que aclarar, peso eso pero es mi peso normal. En mi familia somos todos flaquitos. Yo como un montón", dijo la rubia en 2015 cuando reconoció que su peso era de apenas 43 kilogramos.Cabe destacar que en esa oportunidad, Luli estaba participando en Bailando por un sueño, certamen al que le gustaría volver este año pero ya no como participante sino como jurado. "El Bailando es algo que a mí siempre me encanta. Sobre todo por el último porque la pasé muy bien. El segundo fue un poco duro, pero el tercero fue maravilloso y la pasé increíble", reconoció la platinada hace pocos días en diálogo con Agarrate Catalina, que se transmite por La Once Diez.Mirá la imagen de la polémica: