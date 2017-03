DICHOS

Intendente Pro debió desafectar a una funcionaria pro-dictadura

Nicolás Ducoté, jefe comunal de Pilar, pidió la renuncia de la delegada municipal de William Morris por sus dichos en favor de la última dictadura cívico-militar.

Tal como ocurrió hace poco más de un mes con Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, ahora otro alcalde oficialista debió acortar su equipo por expresiones a favor de la dictadura. Se trata de Nicolás Ducoté, jefe comunal de Pilar, que pidió la renuncia de la delegada de William Morris, Liliana Donnoli.Es que, recientemente salió a la luz que la mujer en cuestión reivindicó a la dictadura a través de las redes sociales."Que bien estábamos en la Dictadura, sabíamos las reglas del juego, en esta farsa no tenés defensa", o “¿Quién paga la pegatina en el centro? hace 30 años festejábamos, y hoy sueño con volver a la Dictadura, era más claro que esto", había posteado durante la campaña electoral de 2013.Al enterarse de sus dichos, el intendente del PRO decidió cortar con la relación con la delegada y le exigió la renuncia.Recientemente, en Tres de Febrero ocurrió algo similar. “Que ganas de que se los lleven a dar una vuelta en un falcón verde”, tuiteó hace algunas semanas atrás el ahora ex empleado de la municipalidad, Agustín Fernández. Por el hecho, que no fue el primero, el integrante de la Dirección de Políticas de Juventud y Subsecretaría del Desarrollo Humano de ese partido, fue desafectado de su cargo.Tal como informó La Tecla.Info, al enterarse de lo acontecido, el intendente del PRO, Diego Valenzuela, tomó la decisión de apartar al trabajador y desafectarlo. Además, desde la comuna destacaron que Fernández era un empleado municipal, y no un funcionario político designado.Por el hecho, diversos organismos de derechos humanos del distrito del conurbano bonaerense, como la Comisión de Familiares y Compañeros de Detenidos y Desaparecidos, hicieron público su repudio y pidieron el fin de la apología al terrorismo de Estado.Cabe destacar que el mensaje alusivo al terrorismo de estado, del ahora ex empleado municipal no fue el primero. Ya en 2015, utilizaba las redes sociales para escribir a favor de Jorge Rafael Videla: “Acabo de ver una vieja con una remera de Evita que decía `amor eterno por el pueblo´. Esto con Videla no pasaba”.