RECITAL Y MUERTE

Olavarría: Galli dijo que se siente "responsable" y que "la situación se fue de las manos"

Varias horas después de concluido el recital del Indio Solari, el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, se hizo presente en la municipalidad y brndó una conferencia de prensa

"Las condiciones de seguridad estaban previstas para 170 mil personas y la situación se colapsó", señaló el jefe comunal macrista en el inicio de la conferencia de prensa.Y remarcó que la responsabilidad por las muertes de las dos personas, a causa de una avalancha en el medio del show, corresponde al grupo organizador del recital, Chacal Producciones.En ese sentido señaló "una vez que pasaron a la sala, la responsabilidad de la gente era de la producción. La justicia es la que tiene que determinar cuántas entradas se vendieron y cuanta gente estaba permitida para entrar al lugar".Añadió que "la justicia está trabajando ahora para determinar responsabilidades. Las dos personas fallecieron dentro del lugar. Era un emprendimiento privado que trajo un espectáculo a Olavarria"."Lamento profundamente que lo que debería ser una fiesta terminó siendo lo que fue. Si bien no tenemos responsabilidades legales con los fallecidos, me siento responsable con la situación", indicó.En otro tramo resaltó que "estamos en permanente contacto" con el Gabinete provincial que lidera María Eugenia Vidal y también con parte del equipo de presidencia de la Nación."Quiero que la gente tenga tranquilidad. Olavarría al completo, la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Nación estamos trabajando fuertemente para solucionar lo que tenemos hoy", expresó.Vale recordar que la semana anterior, en un mano a mano con la Tecla, Galli había dicho que "ya está todo listo, estamos jugados (risas). El escenario está casi terminado y hay movimiento en el predio. Incluso los productores están instalados en la ciudad. Falta ultimar pequeños detalles, pero la gente empieza a llegar".Consultado por la reacción de los vecinos en la previa, decía que "nos encontramos con situaciones muy diferentes. Hay vecinos que tienen mucho miedo por lo que pueda llegar a pasar. Quedó como una especie de mito después del año 97, cuando se suspendieron dos recitales a poco de realizarse".Agregaba que "también nos encontramos con gente que quería saber dónde tramitar una habilitación para instalar un puesto de venta de choripanes o remeras, o cómo tenía que hacer para inscribirse en el registro de alojamiento".Afirmaba además "es muchísima la gente que va a venir, pero no va a suceder ninguna locura. La mayoría, el 80 por ciento, va a llegar a la ciudad el sábado al mediodía, y se va a ir una vez concluido el recital. Así lo indica la experiencia de la productora, con ya diecisiete recitales a cuestas".Foto: Tomás Pagano