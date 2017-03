MAñANA COMPLICADA

Recital y tragedia: fuego en la terminal de micros de Olavarría

Decenas de personas, desesperadas por volver a su casa, ante la falta de respuestas, prendieron fuego en las boleterías de la terminal de omnibus

Las ganas de regresar a casa se hicieron muy grandes tras la tragedia en Olavarría, y ante la desesperación y la falta de respuesta, un grupo de ricoteros decidió prender fuego en las boleterías de la terminal de omnibus."La terminal de la ciudad bonaerense es uno de los focos más problemáticos porque la gente trata de volver a sus casas pero no tiene medios de transporte suficientes para hacerlo", informó un medio local.Así las cosas, tras el recital que terminó con dos muertos y heridos, en las primeras horas de la mañana, se registraron incidentes porque los seguidores del Indio prendieron fuego algunas boleterías y basura que estaba en las calles."Mucha gente se perdió en la caótica salida del recital y no pudo subir a los micros o combis con los que viajaron a Olavarría, por eso se acercaron a la terminal para tratar de regresar a sus puntos de origen", se comunicó."Los disturbios comenzaron cerca de las 9.30 de la mañana ante el descontento de la gente por no conseguir transporte. La policía no logró controlar el caos y todo se desbordó entre la angustia y la desesperación", se pudo leer en las redes sociales.