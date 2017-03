MISA RICOTERA

Antes de las muertes: la política, presente en el show del Indio

Entre las más de 350 mil almas que estuvieron en Olavarría, por caso bastante más de lo permitido, se entremezclaron políticos de todos los partidos políticos

Por caso, desde la mañana del sábado llamó la atención a los olavarrienses la presencia del ex Jefe de Gabinete kirchnerista y ex candidato a Gobernador, Aníbal Fernández, que vale decir, es un asiduo seguidor del rock nacional.Por supuesto, quien también dijo presente en la misa, tal como había anticipado ante este medio, fue el jefe comunal local, Ezequiel Galli (Pro), quien hasta tuvo la oportunidad de cruzar en la previa un par de palabras con el cantante y entregarle un presente.Otro dirigente que no quiso quedarse afuera del show fue el diputado provincial oriundo de Saladillo, Walter Abarca, quien antes del recital, en horas del mediodía, disfrutó junto a amigos y amigas de un exquisito y completo asado.Desde los pagos de Ensenada viajó a Olavarría para ser parte del pogo más grande del mundo el concejal por el FpV e hijo del mandamás municipal Mario Secco, Nicolás Secco, quien a través de las redes sociales contó que al estar todo los campings ocupados, debió acampar en una vereda.Después del show, y con el objetivo de llevar tranquilidad a amigos y familiares, el joven edil escribió en las redes sociales que "estamos todos bien, pero muy tristes por las vidas q se perdieron en el recital".Por su parte, la diputada massista olavarriense Liliana Schwindt, pese a que no estuvo en el evento, les deseó a los asistentes que disfruten con el alma y comentó en la previa que "yo estaré viajando con dos ricoteros a los que les di alojamiento en mi casa y otras ricoteras de Necochea estarán en mi oficina! A brillar. Vamos a brillar", enfatizó.Sin embargo, después aclaró que la gente que se había alojado en su casa había decidido volverse, ya que "se había dado cuenta de lo mal organizado que estaba todo" y resaltaba a través de Facebook, tras el show, que estaba buscando a amigos y familiares con los que todavía no había podido dar.En tanto, la ex presidenta CFK utilizó la red Telegram para enviar un mensaje a los fans del Indio Solari que viajaron a Olavarría. "Me cuentan que muchos de ustedes andarán yendo para Olavarría. Pásenla lindo, disfruten, viajen tranquis y cuídense mucho", escribió.