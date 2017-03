ELECCIONES 2017

Alfonsín torea al Pro: si hay PASO en Cambiemos, gana la UCR

En otro tramo de la entrevista con La Tecla, Ricardo Alfonsín y Juan Manuel Casella sostienen que lo mejor para la UCR es cvontinuar en Cambiemos y se animan a pedir por las PASO

Mario Negri dijo que no seguir en Cambiemos sería volver al pasado, ¿ustedes qué opinan de esto?-JMC: Yo sostengo que hay que seguir en Cambiemos por una razón distinta a la de Negri. Nosotros fuimos a elecciones integrando el frente. Le propusimos a la sociedad un contrato electoral, la sociedad aceptó, ganamos las elecciones, y tenemos que estar gobernando porque la sociedad votó. Si a esta altura nosotros decimos que nos vamos de Cambiemos, estaríamos rompiendo el contrato y desfavoreciendo la fe de la sociedad en los contratos políticos. Es una cuestión más de fondo. Uno debe evitar el retorno al pasado de la corrupción, pero no se trata de aferrarse a Cambiemos para evitarlo, sino que, para evitarlo, es fundamental lo que haga Cambiemos.¿Ustedes prefieren que se resuelva to-do en listas de unidad, o pugnan por el camino de las PASO?-RA: Sería bueno que el electorado, que quiere que el oficialismo gane las elecciones, tenga la posibilidad de elegir qué ala hay que fortalecer hacia adentro de Cambiemos: si el ala más liberal, que es el PRO; si el ala más del centro, que es la Coalición Cívica - ARI; o el ala más social, más progresista, más de izquierda, que es la UCR. Si nosotros le brindáramos esa posibilidad a los potenciales electores de Cambiemos, vamos a contener muchos más; y por otro lado, el radicalismo obtendría un resultado muy superior al que algunos imaginan. Me parece que los amigos del PRO se dan cuenta de esto, y por eso no están interesados en someterse a una PASO, porque saben que, en el 2015, hubo voto prestado de la UCR que puede regresar a la UCR. A veces, tengo la sensación de que no todos los radicales nos damos cuenta de eso, y creo que le haría bien a Cambiemos, porque tendría la oportunidad de asegurarse votos.-¿Los dejó conformes el encuentro en Villa Giardino?-JMC: Sí. Logramos avanzar en el debate, y llegamos a algunas coincidencias centrales que tienen un sentido político profundo. Lo primero es preservar la vigencia del partido como un actor dinámico dentro de la coalición que tenga acceso al ámbito de decisión estratégica. La coalición tiene que tener un espacio de discusión donde estén presentes los tres socios y, además, esos tres socios deberían tener la capacidad de controlar la efectiva implementación de la estrategia. También coincidimos en preservar algunos valores básicos que definen al radicalismo como partido progresista, para evitar que el espacio termine colonizado por quienes no son progresistas y fingen serlo. Nosotros no queremos romper la coalición, pero queremos que la coalición cumpla los propósitos centrales que, desde el punto de vista filosófico, genera un gobierno con contenido progresista. Otro de los conceptos que fue mayoritariamente sostenido consiste en el derecho de los integrantes de Cambiemos a participar en la designación de candidatos por medio de las PASO. Esta no es una elección nacional, es una elección por distrito provincial, y cada provincia es un fenómeno electoral con su propia forma de organización y su sistema de alianzas. Si no hay listas de unidad, un recurso son las PASO.