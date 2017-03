CONFLICTO DOCENTE

Crece la tensión con los docentes: los gremios mayoritarios no se presentaron y el gobierno anticipa sanciones

Luego de las negociaciones frustradas de ayer, los distintos sectores sindicales vaciaron la reunión con el gobierno bonaerense y se profundiza el conflicto entre gremios y el Ejecutivo provincial. Cómo queda el panorama de las negociaciones.

SUTEBA, FEB, UDOCBA plantaron al gobierno bonaerense luego de dos negociaciones frustradas y le vaciaron la reunión a los tres mosqueteros que Vidal puso a negociar con los sindicatos: Hernán Lacunza, Marcelo Villegas y Alejandro Finocchiaro.En efecto, sólo SOEME, AMET y UPCN se sentaron en la mesa de discusión y UDA presentó un escrito rechazando la conciliación obligatoria.El gobierno bonaerense se ampara en una versión que sostiene que la Cámara Contencioso Administrativo revocó el fallo del juez Luis Arias que indicaba que el Ejecutivo provincial debía abstenerse de dictar la conciliación obligatoria. Según las versiones oficiales, el fallo de la Cámara afecta la apelación y le da efecto suspensivo al fallo de AriasLo extraño es que el propio Arias advierte que esa versión es incorrecta. Vía Twitter señaló: "Para que no queden dudas, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata, no "revocó" mi fallo", sostuvo.Por fuera de esto, todo indicaría que el lunes arrancan las audiencias técnicas de conciliación con los gremios que participan y los que no, serán notificados por incumplimiento. Además el ministerio de Trabajo de la Provincia le hará sumarios a los gremios que puede incluir sanciones económicas y elevará a Trabajo de Nación un sumario por incumplimiento de la ley de Asociaciones Sindicales.