AL DESNUDO

Griselda Siciliani vuelve a provocar con una tremenda selfie

La actriz salió de la ducha y se sacó una selfie que generó revuelo en las redes sociales.

Testino ponele ☺️ Una publicación compartida de Griselda Siciliani (@griseldasiciliani) el 10 de Mar de 2017 a la(s) 1:32 PST

Griselda se sacó una selfie donde se la ve totalmente desnuda, tras salir de la ducha y con tan sólo una toalla en su cabeza: "Testino, ponele", escribió en la red, en referencia al mundialmente conocido fotógrafo Mario Testino, quien retrató a famosas tal como posó Siciliani en la intimidad de su casa.La postal cosechó más de 20 mil "me gusta" en pocas horas y una catarata de piropos por parte de sus seguidores, quienes admiraron el lomazo de Siciliani.A comienzos de este año y durante sus vacaciones, la bella mujer le había hecho frente -con humor- a los centenares de comentarios que recibió por sus diversas imágenes sexies: "Ahora, cada vez que subo una foto me pregunto si será 'una foto hot' o si 'encenderá las redes' o si será 'el destape'. Bue... es lo que hay, no se me ocurrió venir al Caribe con sobretodo... ¡¡¡¡A disfrutar, señores!!!! ¡Los quiero a todos!".Mirá la foto mega hot (y desnuda) que Griselda Siciliani publicó en su cuenta de Instagram: