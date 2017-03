REDES SOCIALES

Ex ministra de Scioli cruzó a la gobernadora bonaerense

Silvina Batakis aseguró que “si la Provincia está fundida, la fundieron en 2016”. La ex titular de Economía publicó un escrito con documentos oficiales para refutar al oficialismo

A través de sus cuentas de twitter y facebook, la ex ministra de Economía bonaerense, Silvina Batakis (@sbatakis), refutó los dichos de la Gobernadora Vidal. A continuación, el escrito:¿La Provincia está fundida María Eugenia Vidal?Una provincia fundida no emite US$4.500 millones de dólares en 12 meses. Si estaba/está fundida entonces engañaron a los bancos internacionales y a los inversores internacionales.Cuando hablaron con los inversores explicaron y mostraron la sostenibilidad de las finanzas de la Provincia en varios documentos.Una provincia que bajó su deuda un 50% en 8 años con recursos propios. La PBA recaudaba con sus tributos provinciales el 52% del total de sus ingresos y en 2015 eran el 62%. Por supuesto esto está en los documentos que presentaron a los inversores.Cabe preguntarse, ¿a dónde fueron los aprox. $70.000 millones que tomaron de deuda y los $40.000 que recibieron del gobierno nacional?También me pregunto, ¿cómo hicieron el año pasado para poder cerrar la paritaria con números en que todos estuvieron de acuerdo sin esgrimir por supuesto que la provincia estaba fundida? La fundieron durante 2016 entonces.Dicen que aumentamos “demasiado” el sueldo de los docentes, médicos, policías, todos los empleados públicos. Las paritarias iniciaron en noviembre de 2014 y finalizaron en enero 2015. ¿En marzo de 2017 le echan la culpa a esa paritaria?Insisto la última paritaria de la gestión de Daniel Scioli fue para el año 2015 y en 2016 la nueva gestión no tuvo problema en cerrar su paritaria porque no es cierto que fuimos irresponsables o dejamos una provincia fundida.¿No será que hicieron mal presupuesto del año 2017? Probable, muy probable. Pero no sé si es lo importante o lo más importante.Creo, con total humildad, que lo importante no es sólo que le están mintiendo a la gente, sino que en la Provincia de Buenos Aires de hoy volvió el hambre y creo que la Provincia de Buenos Aires del 2019 si va a estar fundida.Comparto algunos documentos de la gestión actual. Si desaparecen los link, me los piden!, porque los bajé:#Acá un documento que es llama Ofera d Memorandum, integra la documentación para inversores internacionales: http://bit.ly/2mwAO6N#Acá la presentación que se utilizó para que los inversores pongan US$ en bonos en marzo de 2016 http://bit.ly/2lNrf4O