FACEBOOK

Vidal volvió a usar las redes para profundizar las diferencias con los docentes

A través de su cuenta de Facebook, la gobernadora emitió un “mensaje a todas las familias de la Provincia” con una dura crítica a los docentes bonaerenses.

Luego del fracaso de una nueva reunión de la mesa técnica salarial docente y el anuncio del quinto día de huelga de los trabajadores de la educación, la gobernadora bonaerense realizó catarsis desde las redes sociales.A continuación el mensaje:Mi mensaje a todas las familias de la ProvinciaEsta semana, a pesar de haber trabajado para seguir el diálogo con los gremios, con los chicos en las aulas, muchísimos alumnos en nuestra provincia no tuvieron clases durante 4 días.Nos duele, tanto como a ustedes, tener que pasar por esta situación.Tal como les prometí, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. La provincia de Buenos Aires está fundida, y esto no es una forma de decir, esto es la realidad. La provincia, como si fuera una familia, tiene más gastos que ingresos.Por eso quiero contarles a los bonaerenses lo que propusimos hoy, que sintetiza cómo fuimos mejorando nuestra propuesta, escuchando lo que los gremios pedían, reunión tras reunión. Para eso tuvimos que recortar recursos que estaban destinados a otras necesidades básicas.La propuesta fue:1. Nos pidieron un reconocimiento salarial por el año 2016 y lo ofrecimos.2. Nos dijeron que se requería de los fondos nacionales y por eso los incorporamos.3. Esto nos permitió superar nuestra oferta inicial y garantizar un aumento salarial mínimo de un 19 %, y si la inflación es más, vamos a pagar más.4. Nos pidieron reducir el número de cuotas y lo hicimos bajándolas de 4 a 3, destinando más fondos en la primera mitad del año.5. En términos concretos, el maestro de grado recibirá, a fin de marzo, entre 2.000 y 4.775 pesos más.6. Desde septiembre, el salario promedio docente pasaría de 19.200 pesos a 23.900 pesos.Los gremios rechazaron esta propuesta. Nosotros les pedimos seguir dialogando hasta ponernos de acuerdo, cualquier día, a cualquier hora, con los chicos en las aulas. Los gremios respondieron con un paro para el lunes de la semana que viene.Entendemos a todas las familias que sufren con cada día de paro, y por eso seguimos dialogando, aun sin estar convencidos de la buena voluntad de algunos de los gremios que representan a nuestros docentes.Mi compromiso es seguir trabajando para que los chicos tengan clases, esa fue y es mi única prioridad.Queremos agradecerle a más de la mitad de los docentes, que durante estos días estuvieron en el aula, siempre poniendo en primer lugar la educación de nuestros chicos. Y también queremos pedirles, no por nosotros, por los alumnos, que el lunes estén en las escuelas, que nos ayuden a construir un futuro diferente, donde los chicos no sean siempre rehenes de la intencionalidad política.