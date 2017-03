PARITARIA

La Provincia se aferra a la conciliación obligatoria y endurece el discurso contra los gremios

Luego de otra negociación frustrada, el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, junto a par de Educación, Alejandro Finocchiaro y de Economía Hernán Lacunza, brindaron las versiones oficiales sobre el conflicto. Volvieron a dictar la conciliación obligatoria y repudiaron el paro del lunes, Mañana a las 11 horas se vuelven a ver las caras.

Al igual que días atrás, los tres mosqueteros que María Eugenia Vidal mantiene al frente de la negociación salarial con los gremios docentes volvieron a brindar las explicaciones oficiales.El nuevo dictado de la conciliación obligatoria y el endurecimiento de la postura antigremial fueron las dos variables sobre las cuales se basaron las argumentaciones del Ejecutivo provincial.“Les pedimos a los docentes que no se dejen tomar de rehenes por los gremios”, aseveró el director General de Educación, Alejandro Finocchiaro al tiempo que recordó que “en todos los años de negociación salarial que tengo, nunca vi algo así. Los salarios no se discuten mediante paros”.A su turno, el ministro de Economía, Hernán Lacunza especificó: “La sensación que tenemos es que nos corren el arco porque cada vez más y en lugar de acercarnos, nos alejamos”“Si atendemos el requerimiento de los docentes el incremento del salario para las arcas provinciales representaría unos 35 mil millones de pesos que si se extiende a los no docentes asciende a los 70.000 millones de pesos, o sea todo el presupuesto para hacer obras publicas más todo el presupuesto de salud y lo que se invierte en hospitales que tiene la Provincia”, agregó.Por último, el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, confirmo un nuevo dictado de la conciliación obligatoria para “salvaguardar el derecho de las familias y los niños” y aseveró que “las partes tienen que negociar de buena fe y no corresponde que sigan haciendo paro”