EDUCACION

El conflicto docente desde la mirada de distintos diputados que integran la comisión de Educación

Diversos diputados que integran la comisión de Educación de la Cámara baja bonaerense aportaron su visión sobre el conflicto que, por estos días, mantienen los gremios docentes con el gobierno de la Provincia. Opinan Diego Rovella (Cambiemos), Rocío Giaccone (FpV) y Valeria Amendolara (FpV-PJ)

Una semana más de conflicto entre los docentes y el gobierno bonaerense termina con el horizonte fijo en que el lunes que viene comenzarán otros 7 días más de tira y afloje.Luego de que no haya acuerdo entre ambas partes, diputados que integran la comisión de Educación de la Cámara baja provincial compartieron sus conclusiones para ver cómo se resuelve la discusión salarial y se logra comenzar con las clases en el vasto territorio de la provincia de Buenos Aires.Uno de ellos fue el presidente de dicha comisión, Diego Rovella (Cambiemos). “No sé cómo se resuelve esto, porque los docentes siguen en una postura política y antes de conocer la oferta del gobierno ya habían hecho paro, se está perjudicando a los más débiles de esta sociedad que son los más chicos”, consideró el legislador.En ese sentido, Rovella le pidió a los docentes que “usen la imaginación para protestar de otra manera ya que sería bueno que los chicos estén en clases y no sean rehenes de esta situación.La diputada por la Cuarta Sección Electoral, Rocío Giaccone (FpV), fue otra de las legisladoras que aportó su mirada. En diálogo con La Tecla, la juninense aseveró que la negociación de hoy “era un final anunciado”.Para Giaccone, “el Gobierno Provincial no tiene voluntad de encarar con seriedad y responsabilidad la solución al conflicto docente” ya que “de otra manera no cometería la torpeza de citar a reunión paritaria para proponer un 1 % de aumento.“El frente gremial docente en su totalidad lo considera una burla y tienen razón. No se puede hablar de revolución educativa con la mayoría de los docentes por abajo de la línea de pobreza”María Valeria Amendolara del FpV-PJ señaló que “es un tema complejo resolver la paritaria”. Y lamentó haber llegado hasta este punto ya que es una situación que se “resuelve con tiempo y discusión”.“Desde la comisión de Educación que integro hemos tenido reuniones y el frente gremial docente nos pedía a nosotros que hiciéramos gestiones para que el gobierno bonaerense los recibiera” apuntó Amendolara que al igual que Giaccone destacó como un “error” que el gobierno nacional “no haya convocado a las paritarias nacionales que ponen un piso y es igualadora de derechos de todas las provincias”.