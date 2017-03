TENDENCIA

El índice de pobreza ocupó buena parte de la actividad en la red del pajarito

Un día después de conocerse el índice de pobreza de la UCA, el tema siguió muy candente en Twitter. También se habló bastante de la audiencia pública por la tarifa del gas

SOBRE POBREZAFuncionarios de la política nacional y provincial se hicieron eco de las quejas por los números de pobreza de la UCA difundidos el jueves, y salieron a dar sus opiniones en la red del pajarito bajo la consigna #PobrezaCEO que tan pronto como se escribió, se transformó en Trending TopicsDaniel Filmus‏Cuenta verificada @FilmusDanielEn nueve meses el gobierno arrojó a la pobreza a 1 millón y medio de personas. #PobrezaCEOJorge Ceballos‏ @JRCeballos#SegúnlaUCA hay 32,9% de pobres en Argentina. Cifras escalofriantes. Ajuste y recesión llevan al hambre.#PobrezaCEOJorge Ceballos‏ @JRCeballosDesde que se inició el actual gobierno la pobreza aumentó 4 puntos, llegando al 32,9%. Macri, te sacaste un 1.#PobrezaCEODaniel Bolettieri‏ @bolettieriokPara salir de la crisis es importante que desde el Gobierno escuchen los a portes de @SergioMassa y su equipo económico #PobrezaCeoDaniel Bolettieri‏ @bolettieriokQue los trabajadores no paguen el ajuste. El esfuerzo lo tienen que hacer desde los sectores concentrados de la economía #PobrezaCeoXimena Rattoni‏ @laflacarattoni#PobrezaCEO hace 7 meses decia esto, ntra preocup y motivo dl reclamo x cambio d rumbo. Gob no escucha#ParoGeneralGabriel Solano‏ @SolanopoLa #PobrezaCEO creó en un año 1.5 millón de nuevos pobres, mientras las privatizadas y empresarios ganaron con tarifazos y la devaluación.SOBRE AUDIENCIA PUBLICAOtro tema que concentró la atención política fue la audiencia pública realizada por el gobierno nacional para avanzar en un ajuste en la tarifa del gas en boca de pozo. Allí quien se desató en la red fue el Defensor del Pueblo de la Provincia, Guido Lorenzino, quien disparó una catarata de tuits.Guido Lorenzino‏ @GLorenzinoEste gobierno está empezando a violentar el sentido común de la gente #AudienciaPublica #GasGuido Lorenzino‏ @GLorenzino#AudienciaPublica Pretendemos que las negociaciones salariales sean del 18% en cuatro cuotas y aplicamos aumentos del 300%. No es razonableGuido Lorenzino‏ @GLorenzino#AudienciaPublica Este Gobierno no puede hacer responsable a los usuarios de lo que no se hizo en 10 añosGuido Lorenzino‏ @GLorenzinoVamos a tratar de cambiar el mecanismo de #AudienciaPublica en la Prov. de BsAs. Ahora solo sirven para prestar legalidad.Guido Lorenzino‏ @GLorenzinoEs un tema ideológico, mejoremos la política de subsidios pero no la eliminemos #AudienciaPublica #GasGuido Lorenzino‏ @GLorenzinoLa gente no puede pagar aumentos de luz y de gas y cada vez hay más despidos #AudienciaPublica #GasGuido Lorenzino‏ @GLorenzinoPedimos la suspensión de todos los aumentos de tarifas. La gente tiene un solo bolsillo #AudienciaPublica #GasGuido Lorenzino‏ @GLorenzino#AudienciaPublica Estoy en contra de las desproporcionalidad del aumento y espero que haya un criterio de razonabilidad y de sentido común pic.twitter.com/Syygj4XC84Guido Lorenzino‏ @GLorenzino#AudienciaPublica Este no es el camino correcto. Espero que rectifiquen y tomen conciencia. Lo que había que resolver se está empeorando.Guido Lorenzino‏ @GLorenzino#AudienciaPublica Como Defensor del Pueblo estoy para defender el bolsillo de la gente y no pueden soportar más aumentosGuido Lorenzino‏ @GLorenzino Más#AudienciaPublica Tomen nota que lo que están haciendo hace que la gente viva todos los días peorGabriel Katopodis‏ @GkatopodisEn la Audiencia Pública x el Gas reclamando al gobierno q cumpla su rol de Estado y defienda a los + débiles, a los trabajadores y las PyMEsMaría José Lubertino‏Cuenta verificada @Lubertino' No puede ser que pongan techo a las paritarias o q nieguen aumento de + de 18% a docentes y el #gas aumente 400%' en #audienciapublicaMaría José Lubertino‏Cuenta verificada @LubertinoContra la suba del #gas en #audienciapublica : “La gran mayoría de las personas no puede soportar más aumentos” #noaltarifazo #inflaciónFernando Gray‏ @fernandograyEstoy acreditándome en la #AudienciaPublica de gas para hacer escuchar la voz de mis vecinos#EstebanEcheverría