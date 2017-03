MAR DEL PLATA

Lucas Fiorini repudió las pintadas en la Catedral

El concejal rechazó las pintadas e instó al HCD marplatense a copiar la medida. “Las prácticas violentas deben condenarse y detenerse desde un principio y en todas sus manifestaciones, para no incentivar su reiteración ni alentar su agravamiento”, enfatizó.

El edil de CREAR manifestó que las inscripciones realizadas tras la marcha de mujeres realizada el 8 de marzo constituyen “una agresión que no puede justificarse de manera alguna”. Asimismo presentó junto al concejal Alejandro Carrancio un proyecto en el deliberativo local para que el concejo deliberante realice un repudio formal. “Las prácticas violentas deben condenarse y detenerse desde un principio y en todas sus manifestaciones, para no incentivar su reiteración ni alentar su agravamiento”, enfatizó.El proyecto ingresado por Fiorini y Carrancio refiere al accionar que se produjo en oportunidad de llevarse a cabo el paro y marcha en el marco del Día Internacional de la Mujer, tras lo cual se observaron pintadas agraviantes en la Catedral. “No se puede consentir el accionar de personas que aprovechando el desarrollo de actividades nobles atentan contra instituciones y sus integrantes, dañando no solo la propiedad sino agrediendo con mensajes intolerantes que se alejan de la noción de sana convivencia democrática”, refirieron.Respecto al ámbito donde se realizaron las inscripciones, Lucas Fiorini expresó que “la Iglesia Catedral de Mar del Plata es por un lado el epicentro de la Fe Católica de nuestra ciudad, y por otro lado se constituye en uno de los lugares más emblemáticos de esta localidad”.Fiorini asimismo remarcó que el ataque “representa una violenta agresión y falta de respeto por un culto y una doctrina que es abrazada por cientos de miles de vecinos y que se centra en valores tales como la defensa de la vida, los iguales derechos que pertenecen sin distinciones a todos los integrantes del género humano, la protección debida a quienes más lo necesitan y la inviolable dignidad de persona humana desde su propia concepción”.Finamente el edil refirió que “no es posible avalar o asumir una postura indiferente frente un hecho que, como el que aquí se repudia, implica a la vez y no por primera vez un ataque a la ciudad misma, por el importante lugar que ocupa dicho templo en la historia y la vida de la ciudad”?