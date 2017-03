REUNION GOBIERNO Y GREMIOS

Paritaria: los docentes rechazaron la propuesta y el lunes no arrancarán las clases

La oferta del oficialismo fue del 19%. Luego de la respuesta de los gremios, el gobierno volvió a convocarlos el día sábado a las 9 de la mañana en el Ministerio de Economía bonaerense para reabrir la mesa técnica salarial

La oferta del oficialismo para la paritaria docente redujo el número de cuotas y mantuvo la cláusula gatillo por inflación. Incluyó un pago extraordinario no remunerativo de $500 por cargo en marzo para recuperar lo perdido en 2016. Por el primer trimestre del año, garantizó $1500 netos por persona en marzo para quienes cobren sumas inferiores o iguales a 15 mil; $2250 para quienes cobren entre 15 y 20 mil; $3000 para los que cobren hasta 30 mil; y $3750 para los que cobren más de 30 mil. Estas sumas son a cuenta del porcentaje de aumento.Las cuotas ofrecidas para recomponer el salario durante 2017 fueron de un 5% de aumento hasta marzo, 5% en abril, y 9% en septiembre. La cláusula gatillo estipula que los últimos porcentajes serían ajustables si la inflación medida por el Indec supera esos porcentajes.Tras el rechazo categórico de los 6 gremios docentes a la propuesta, el gobierno volvió a convocarlos para el día sábado a las 9 de la mañana en el Ministerio de Economía bonaerense para reabrir la mesa técnica salarial.Roberto Baradel, titular de SUTEBA, afirmó a los medios: "Rechazamos categóricamente la propuesta del gobierno, porque nos han traído, después de una movilización de 100 mil personas y una medida de fuerza que se sostuvo en la Provincia hasta el día de hoy, una oferta de un 1 por ciento de diferencia. Hablan de la reducción de cuotas, pero la última de septiembre es a cobrar en enero de 2018. Los gremios hemos decidido darle continuidad al plan de acción. El lunes le damos continuidad al paro, y no empiezan las clases en el secundario, porque entendemos que el gobierno no intenta hacer una oferta como la gente".El Secretario General ATE provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, habló en la previa de la reunión sobre la orden judicial que obligó al gobierno bonaerense a sumar al gremio a la discusión paritaria docente: “Hace años que venimos planteando el derecho de los trabajadores docentes a elegir quién los organiza y representa, y nosotros tenemos más de 2000 trabajadores docentes que son del Estado”.A modo de adelanto, desarrolló que la postura de ATE será que “un 18 por ciento en 4 cuotas es malo, no alcanza, es una condena a salarios miserables”, y agregó: “Exigimos un aumento salarial que nos permita recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, y eso venimos a hacer en la paritaria”.Además, aseguró que mantiene conversaciones con los gremios docentes, judiciales, CICOP y agentes legislativos con la intención de “unificar una medida de acción en la semana que viene si es que no tiene solución el problema salarial en la provincia”.Asimismo, apuntó contra la Provincia, que “toma con mucho desprecio la negociación salarial”. En este sentido, consideró: “Entendemos que además de exigirle lo que hay que exigir en la paritaria docente, hay que plantearle a la gobernadora que no tiene que subestimar a los trabajadores del Estado y que tiene que abordar seriamente el tema salarial y laboral de la Provincia”.