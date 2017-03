SERIES

Jude Law, en la piel de un Papa atípico

El actor británico encarna a un particular pontífice en la nueva serie que se estrena este domingo y que está dirigida por el ganador del Oscar, Paolo Sorrentino.

¿Que tal si el nuevo Papa del Vaticano tiene solo 47 años y no es tan bueno como debería? Eso es lo que plantea "The Young Pope", una provocadora serie dirigida por el italiano Paolo Sorrentino.Su trama se centra en el Papa más joven de la historia, interpretado por Jude Law, que está lejos del estereotipo clásico del santo padre: es vengativo y despótico, busca revolucionar la Iglesia y construir poder, quiere crear un mito invisible y desprecia a sus fieles. "No son dignos de mí", expresa ante los seguidores que esperan sus salidas en la plaza San Pedro.Jude Law es el protagonista y se mete en la piel de Lenny Belardo (Pio XIII), el nuevo Papa estadounidense. Su asistente, la Hermana María, estará interpretada por la brillante Diane Keaton. El italiano Silvio Orlando se convertirá en el cardenal Voiello y el otro cardenal, Gutiérrez, estará a cargo del español Javier Cámara. El Papa tendrá un hermano encarnado por Scott Shepherd y un mentor, el cardenal Spencer, interpretado por James Cromwell.Paolo Sorrentino contó con 40 millones de euros solo para recrear la Ciudad del Vaticano. "Hemos rodado en lugares vetados para cualquiera. Paolo tiene esa posibilidad. Está creando en cada momento, solo él podía filmar así The Young Pope. Cada plano es sorrentiniano", explicó con emoción Cámara. La Capilla Sixtina, las fachadas de San Marcos y San Pedro, y La Piedad de Miguel Ánguel fueron replicadas a la perfección.Como dato de color, destaca el hecho de que el cardenal Voiello es un gran fanático del Napoli y, aún más curioso, es que idolatra al Pipita Higuaín. Incluso le reza, "San Pipita", dice. Sin embargo, el rodaje comenzó hace un largo tiempo y la referencia queda desactualizada teniendo en cuenta que el jugador argentino se pasó a la Juventus. Quizás termine por resolverse en la segunda temporada."The Young Pope" se estrena el próximo domingo 12 de marzo a las 22, por la señal de Fox Premium.