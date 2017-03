RED SOCIAL DE CITAS

Tinder Select: exclusivo para empresarios, ricos y famosos

Se trata de un Tinder "secreto", al que solo se accede por invitaciones privadas y al que tienen alcance únicamente personalidades de élite; ¿cómo funciona?

A pesar de ser una aplicación relativamente nueva, Tinder es sin dudas la líder en servicios de citas. Ahora, busca renovarse y captar otros públicos a través de una versión VIP accesible sólo por invitación, que estaría reservado para gente influyente, rica, atractiva o famosa.Se trata de Tinder Select y no sería una nueva app, sino un "nivel oculto" de la plataforma.Aparentemente, entre los destinatarios "top" hay algunos CEO de compañías grandes, supermodelos, y otras personalidades que reúnan condiciones de "hiper atractivos o influyentes". De acuerdo a una de las fuentes del sitio epecializado en tecnología TechCrunch, es para "celebridades y gente a la que le va muy bien en Tinder".Los usuarios que pueden acceder están inscriptos en una plataforma como los demás, pero a diferencia de los demás usuarios tienen la facultad de elegir si buscan su alma gemela en el Tinder para las masas o en el de los pocos elegidos.En mecanismo con el que la plataforma elige a quien puede entrar en Select no se conoce a ciencia cierta. Al parecer la propia app envió invitaciones para Select y dio a algunos de estos miembros, pero no a todos, la posibilidad de invitar a otros. En su casting, Tinder incluyó a los usuarios más atractivos de la app, distinguiéndolos por la valoración de su perfil a base de un algoritmo llamado Elo scores (puntajes Elo) que utilizan para generar mejores matches.La nueva versión lleva otro diseño que el Tinder normal. Lo más destacado es el reemplazo del color naranja de la app regular por el azul.