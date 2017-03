ENCUENTRO

Sin Macri, el PRO pone primera en la campaña

Con miras a las elecciones de medio término, al Consejo Nacional del partido se reunirá este viernes. Finalmente, el presidente no estará presente. Vidal será la figura más importante.

Si bien había trascendido la participación protagónica del Presidente, finalmente no podrá ser. En las últimas horas se supo que Mauricio Macri no encabezará el encuentro del Consejo Nacional del PRO, que tendrá lugar este viernes a las 14 horas en el club sirio-libanés de la Ciudad de Buenos Aires.En su lugar, la cumbre será liderada por María Eugenia Vidal, una de las principales referentes del partido tanto a nivel provincial como nacional. La Gobernadora brindará un análisis de la realidad de la Provincia y aportará su visión sobre la estrategia electoral que el espacio deberá llevar adelante de cara a los comicios.A pesar de su ausencia, Macri mantuvo una reunión previa en privado con Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, sus dos pupilos, a quienes les manifestó sus lineamientos, además de pedirles celeridad en la puesta en marcha de acciones.La lista de oradores continuará con la vicepresidenta Gabriela Michetti; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien será el encargado de cerrar la reunión.A la reunión nacional del PRO no asistirán los principales socios en Cambiemos Elisa Carrió y Ernesto Sanz aunque fueron invitados José Corral de la UCR; Maricel Etchecoin y Maximiliano Ferraro de la CC-ARI; Gerónimo Momo Venegas del Partido FE y Ana Copes del PDP.En el encuentro también hablarán la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, que dará un detalle de ciertas políticas públicas como el programa 'El Estado en tu barrio'; y los referentes de las secretarías de Formación de dirigentes, Paula Bertol; de Juventud, Pedro Robledo; de la Mujer, Soledad Acuña; y de Voluntariado y Movilización, Federico Morales.Por su parte, Acuña convocó a un "timbreo de mujeres" para este sábado a las 10 con el objetivo de "salir por todos los barrios a escuchar a nuestras vecinas, saber qué piensan, qué sueñan y qué opinan sobre nuestro rol en la sociedad y celebrar con ellas el Día Internacional de la Mujer", al tiempo que el timbreo nacional está previsto para el sábado 18 de marzo."Habrá un clima más político partidario, vamos a repasar el status de las mesas de Cambiemos en todo el país", indicó el secretario general del PRO, Francisco Quintana y añadió que "profundizar las reformas que impulsa el gobierno nacional, es necesario un triunfo en octubre".