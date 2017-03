ARRANCARON LAS CLASES

Tras cuatro días en huelga, los docentes y Provincia retoman la negociación paritaria

El gobierno bonaerense y los seis gremios docentes intentarán destrabar el conflicto salarial del magisterio, en una jornada en la que si bien los maestros se mantendrán en estado de asamblea permanente no está previsto que adopten medidas de fuerza.

El jueves culminó una nueva jornada de paro dispuesto por el Frente Gremial Docente en rechazo a lo que consideraron la demora de la provincia en convocarlos a seguir negociando una recomposición salarial, por lo que, al no haberse dispuesto la continuidad de la protesta, este viernes habrá clases con normalidad en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires.El secretario general de Udocba, Miguel Ángel Díaz, confirmó que “mañana (por este viernes) a las 15 concurriremos a la reunión a la que convocó el gobierno, veremos de qué se trata y llevaremos a las bases la propuesta”.Para Díaz, el gobierno “tiene la pelota en su campo, hay mucha expectativa, anhelo y esperanza de que se haga una oferta como Dios manda”.Díaz señaló que para los gremios "un 35 por ciento" sería una propuesta salarial "razonable" y agregó en diálogo con Télam Radio que "si San Luis pudo pagar el 38 por ciento ¿Por qué no lo puede pagar la provincia de Buenos Aires?”“Nosotros anticipábamos que el conflicto iba a seguir un tiempo si seguía la tesitura del gobierno nacional en esta campaña de ajuste del salario. Estamos con salarios muy retrasados, que la gobernadora prometió actualizar. En la media que el gobierno no de respuestas esto va a ser más largo”, manifestó.En la reunión, que comenzará a las 15 en la sede de la cartera de Economía en La Plata, está previsto que asistan los secretarios generales de los gremios y los ministros de Trabajo, Educación y Economía por parte del gobierno provincial.Además, este viernes estarán en la reunión los representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), debido a que una medida cautelar del juez en lo contencioso administrativo de La Plata, Federico Arias los habilitó a participar de la negociación.Según informaron desde ATE, dicha medida, “legaliza una situación que ameritaba una respuesta”, dado que el gremio “cuenta con una importante cantidad de afiliados docentes en la provincia de Buenos Aires, a quienes se les realizan las retenciones por cuota sindical, pero que no cuentan con la representación correspondiente en la mesa paritaria”.El conflicto entre el gobierno y los docentes bonaerenses provocó que los gremios convocaran a cuatro días de paro, dos en el orden nacional y los últimos dos en la provincia de Buenos Aires, lo que no posibilitó el normal inicio del ciclo lectivo.Los gremios docentes rechazaron el pasado viernes la tercera propuesta de aumento salarial que hizo el gobierno y que, en este caso, consistió en el adelanto de entre 800 y 2.000 pesos a cuenta de futuros aumentos, pero con la condición de que se inicien las clases.La oferta contemplaba 800 pesos para los que cobran hasta 15.000, 1.200 pesos para los que cobran entre 15.000 y 20.000 pesos, 1.600 pesos para los que cobran entre 20.000 y 30.000 y 2.000 pesos para los que cobran más de 30.000 pesos mensuales. Esas suman iban a pagarse antes del 15 de marzo.Previo a eso, ya habían rechazado en su primera reunión un aumento del 18 por ciento en cuatro tramos, ajustable por trimestre de acuerdo al índice de inflación del Indec y luego otra que contemplaba directamente el índice de inflación.Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación del Senado de la provincia de Buenos Aires, Juan Pablo Allan, afirmó que "la decisión de los sindicalistas docentes de mantener el paro por cuarto día consecutivo mientras existen negociaciones muestra la animosidad que existe contra María Eugenia Vidal".En un comunicado, Allan destacó "la necesidad de seguir dialogando; tenemos que llegar a un acuerdo, pero la discusión tiene que darse con los chicos en las aulas, como ocurre con el resto de los gremios docentes".El senador por Cambiemos completó: "cada día de clase que se pierde será muy difícil de recuperar, no sólo en el calendario sino en la experiencia de aprendizaje de los chicos que todavía no pudieron pisar el aula".Fuente: Télam