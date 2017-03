CUMBRE PRO

María Eugenia Vidal almorzó con Macri para acelerar el plan de obras en el Conurbano

Del encuentro también participó el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. El Presidente se comprometió a intensificar la obra pública que depende de Nación, y le pidió a la Gobernadora que acelere la instrumentación del SAME en el Gran Buenos Aires

Los tres dirigentes más fuertes del PRO a nivel Ejecutivo se reunieron este jueves para almorzar y tratar diversos temas. En una semana en la que el oficialismo prácticamente no recibió buenas noticias, y con las elecciones intermedias como una meta trascendente para asegurar la gobernabilidad, quedó en claro tras el almuerzo que los cañones apuntarán cada vez más al Conurbano, donde se define la elección bonaerense.Obviamente, uno de los tópicos de la comida fue el conflicto docente, que tiene concentrados al grueso de los funcionarios en la Provincia, y que tampoco ha sido solucionado en la Ciudad de Buenos Aires.Se descartó oficialmente que el Presidente le haya prometido a la gobernadora más recursos como para encarar de otra manera la negociación con los docentes; y en el Ejecutivo bonaerense aseveran que “si se necesita más plata no va a salir de Nación, y la verdad que tampoco hay de dónde sacarla”. Es claro que atar la negociación al incremento de la inflación responde a que si hay inflación también sube la recaudación y las cuentas permanecerían equilibradas.Pero no fue ese el motivo principal del encuentro. Se habló mucho de cuestiones de gestión que apuntan a que la gente perciba acciones concretas del gobierno, fundamentalmente en la obra pública.El Conurbano, sobre todo en la zona sur (es decir la Tercera sección electoral) es el talón de Aquiles de Cambiemos. Por ello, Mauricio Macri se comprometió con la Gobernadora a acelerar lo más posible las obras que dependen del gobierno nacional, fundamentalmente en tendido de agua potable y cloacas.Como contrapartida, el Presidente quiere que el sistema de SAME en los municipios del Gran Buenos Aires se concrete de manera más rápida. También lo pretende la Gobernadora. De hecho, la propia Vidal lo marcó como una autocrítica en el inicio de las sesiones ordinarias en la Legislatura.Son temas que también tocan a Rodríguez Larreta, en cuanto a que tienen que ver con el mejoramiento del Area Metropolitana Buenos Aires (AMBA). Pero fundamentalmente son temas que el PRO necesita resolver antes que el proceso electoral entra en la vorágine de los últimos días, donde lo que no se hizo o inauguró poco cuenta como haber en el inventario político.