El oficialismo legislativo pide acercar posiciones en Cambiemos para amenizar las internas

Luego de las críticas que sufriera el intendente de Vicente López, Jorge Macri; el diputado bonaerense de Cambiemos, Mauricio Vivani, llamó a una especie de tregua y pidió “mostrar unidad hacia afuera”.“Hay que dejar las discuiones partidarias para los consejos nacionales y provinciales”, señaló el diputado oriundo de Nueve de Julio.Las apreciaciones surgen luego de que dos pesos pesados de Cambiemos, la diputada nacional Elisa Carrió, y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, vertieran declaraciones que tuvieron como blanco al actual intendente de Vicente López.Cabe destacar que días atrás, Lilita trató de “delincuente” a uno de los alfiles que el Presidente tiene en la Provincia. Acerca de esto, Vivani señaló: “Carrió se equivoca al decir lo que dice. Nosotros la respetamos mucho pero creo que tiene información errónea”.Incluso, Vivani resaltó que “Jorge (Macri) está dispuesto a conversar y sacarle todas las dudas que Carrió pueda tener” ya que “al espacio no le hace bien esta confrontación pública”“Desconozco cuáles son las intenciones de Carrió ni tampoco sé de dónde saca la información que tiene”, consideró el legislador provincial.Además, Vivani le restó valor a las versiones que indican que la diputada nacional habría bajado a Jorge Macri como candidato a senador. “Hoy no estamos para discutir candidaturas, son versiones que trascendieron en los medios pero no afirmaciones realizadas por los que conducen Cambiemos”.Pero además, el diputado provincial también opinó sobre los dichos de Emilio Monzo quien días atrás consideró que si perdía Jorge Macri el que iba a perder en la Provincia era el Presidente. "Nos preocupa muchísimo que un dirigente tan importante como el presidente de la cámara de Diputados de la Nación diga lo que dijo, no me parecen atinados esta clase de comentarios porque estamos haciendo un esfuerzo enorme para trabajar juntos", apuntó.