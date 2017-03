MAL MOMENTO

Operaron a Macedo: "Me sacaron un pólipo del útero"

La esposa del Gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, fue operada esta mañana en el Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC) de Salta, donde le fue extirpado un pólipo alojado en el útero.

Con la noticia de la internación ya circulando en los medios, Isabel Macedo llevó tranquilidad a través de las redes sociales, e hizo alusión al pequeño susto que se llevó al ver que el estudio médico no arrojó el resultado deseado."Gracias por todos los mensajes. No quisiera que estén preocupados. Solo tengo que estar en reposo y todo va a estar bien. Lo que pasó fue que en un control de rutina (todas deberían hacerse uno o dos por año) me encontraron un pólipo en el útero y tuvieron que sacármelo. Estaba asustada, pero ahora que ya pasó todo estoy más tranquila y en mi casa. Gracias por todo otra vez", manifestó Isabel, junto a una foto en la que esta con una gasa en la muñeca, postintervención.No obstante en el IMAC se habría montado un importante operativo de seguridad por la presencia de la esposa del gobernador.Cerrado el ingreso principal del edificio, los familiares y amigos de otros pacientes debieron entrar por el subsuelo, de acuerdo a lo informado por Cadena 3.