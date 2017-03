COMUNICADO

El oficialismo escobarense, durísimo contra la Provincia

El bloque Peronismo que Hace/FPV denunció demora en el envío de recursos, adjudicación por parte de Cambiemos de obras hechas por el municipio y eliminación del Fondo de Seguridad

Desde el espacio, afirmaron en un comunicado: “Días atrás hemos visto folletos distribuidos por militantes de Cambiemos en los que los referentes locales de esa fuerza se adjudican la realización de obras ejecutadas por el municipio de Escobar. Por otra parte, la provincia de Buenos Aires, gobernada también por Cambiemos, ha venido incumpliendo el compromiso asumido de enviar al distrito los fondos necesarios para la concreción de nuevas obras.Es así que los escobarenses aún estamos esperando los 13 millones de pesos que hacen falta para finalizar la Unidad de Diagnóstico Precoz de Garín, dinero que debería haberse remitido durante 2016.Es decir que no sólo no gestionan, sino que impiden gestionar a quienes saben hacerlo y se arrogan, como si eso fuera poco, tanto las obras como los fondos que no les corresponden.Esos recursos, que pertenecen a los escobarenses pero que no llegan al distrito, están siendo reemplazados por fondos propios del municipio, fondos generados genuinamente gracias al esfuerzo de nuestra población. En otras palabras, Escobar ha venido financiando desde hace meses la impericia y la falta de palabra de los gobernantes de la provincia de Buenos Aires”.En año electoral, las acusaciones entre los distintos sectores se recrudecen, y el eslogan oficialista, “la campaña es la gestión”, es al que todos apuntan para desmentir.