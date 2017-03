PROVINCIA

Candidatos a Senadores por el oficialismo: la fuerza de Lilita borra a un casi fijo y acerca a un fiscal

La líder de la Coalición Cívica fue contundente. No quiere saber nada con Jorge Macri. Y al parecer, según pudo saber La Tecla.info tendría el ok del presidente. Vuelve a sonar el nombre de Esteban Bullrich y se suma a la lista de precandidatos el fiscal José María Campagnoli

Al igual que en las fuerzas opositoras, en Cambiemos se habla de diversos nombres de cara a las legislativas. Sin embargo, fuentes cercanas a Vidal, que dicho sea de paso será quien se ponga la campaña al hombro, nada se confirmará hasta muy poco antes del cierre de listas. "En caso que se filtre no lo vamos a oficializar", señaló un funcionario con despacho en calle 6.Entre estos nombres, hasta los últimos días sonaban con fuerza el del intendente de Vicente López, Jorge Macri y el del neurocirujano Facundo Manes. También el de la ex diputada Gladys González. Los dos primeros para la lista de Senadores y la esposa de Manuel Mosca para la nómina de postulantes a engrosar la Cámara baja.También se menciona a Elisa Carrió, a quien en Cambiemos la quieren dando pelea en la Ciudad de Buenos Aires, pero según dicen, tiene libertad de acción. Ella misma manifestó en más de una oportunidad que su eventual candidatura dependerá de su estado de salud, por cierto, no del todo bueno.¿Y Esteban Bullrich? Si bien el propio Macri se había encargado de bajarlo tiempo atrás, lo cierto es que el ministro de Educación nacional, que además es facilitador en la Cuarta, podría ser finalmente uno de los cabeza de lista en la Provincia. “A pesar del conflicto docente, su imagen está repuntando”, afirmó un legislador con acceso a las encuestas amarillas.Otra fuente cercana a la Casa de Gobierno da por seguro que la reconsideración de Bullrich como candidato está estrechamente vinculada con la bajada de pulgar de la líder de la Coalición Cívica al primo del presidente. Días atrás, consultada por Jorge Macri, sin vueltas, como siempre, Carrió dijo que “no avalaré delincuentes en Cambiemos”.También de la mano de Lilita, pero en este caso de manera más directa, el Pro sacaría a la cancha el nombre del Fiscal José María Campagnoli. “Ya en los '90 yo decía 'si alguna vez soy Presidente quiero que el procurador general sea Campagnoli'", expresó Carrió en una reciente entrevista radial, dejando en claro su admiración por el funcionario judicial.