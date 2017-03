¿CUÁNTOS KILOS QUIERE BAJAR?

Ximena Capristo mostró su entrenamiento para volver a su peso

La pareja de Gustavo Conti finalizó la cuarentena. Feliz por poder volver a hacer ejercicio, contó cómo le fue en su primer día y confesó que quiere bajar varios kilos para sentirse más segura.

Todos nos sorprendimos al ver las figuras de Floppy Tesouro, Emilia Attias y Rocío Guirao Díaz (entre muchísimas otras) al mes de haberse convertido en madres. Sin dudas, los mil y un tratamientos a los que apostaron arrojaron resultados maravillosos. Al igual que ellas, pero con una actitud más relajada, Ximena Capristo se puso un único objetivo: volver a recuperar la figura que tenía antes de dar a luz a Félix.Su médico le dio de alta, la pareja de Gustavo Conti finalizó con éxito la cuarentena. ¿Qué significa esto? ¡Puede volver a entrenar! A Xime siempre le gustó estar en movimiento. Por eso, no lo dudó ni un segundo: volvió al ruedo. ¿De qué manera? De la mano de su mejor aliada: la bicicleta.Al finalizar su primer día de entrenamiento, la mamá de Félix compartió una foto andando en bici y contó su experiencia que, al principio, resultó fallida. "Se terminó la cuarentena y con el alta médica voy a tratar de bajar los 11 kilos que todavía llevo a cuestas. hoy me reencontré con mi caballito de hierro que extrañe tanto estos 9 meses. Costó y costó, mucho... Los primeros 10 minutos casi abandono, no sentía las piernas, estaba agitada, con calor y malhumorada. Por arte de magia, pude continuar", expresó Xime y agregó: "Esfuerzo, perseverancia voluntad y querer volver a entrar en mis jeans".