ESCENARIOS

Rebelión en la granja: la Quinta se levanta contra el acuerdo electoral GEN - Frente Renovador

Según pudo saber La Tecla.Info, concejales de diferentes distritos rechazan la alianza entre Margarita Stolbizer y Sergio Massa. En ese sentido, decidieron darle la espalda a la diputada nacional y no acompañar a la referente de progresistas en los comicios de medio término.

El GEN y el Frente Renovador avanzan día a día en el armado definitivo de una alianza electoral para los comicios legislativos de medio término. En ese sentido, en más de una oportunidad, Juan Carlos Juárez ha manifestado que para cerrarse el acuerdo, es “necesario que se haga como Progresista, con Libres del Sur y Socialistas adentro”.Es decir, que no solo el GEN de Margarita Stolbizer se acople a Sergio Massa y sus muchachos, sino que los espacios que acompañaron a la diputada nacional en los últimos comicios bajo el rótulo de “Frente Progresista Cívico y Social” (FPCyS), también lo hagan.En ese marco, Libres del Sur ya se encuentra alineado al espacio del tigrense y, en contrapartida, los socialistas anunciaron que no formarían parte de una alianza GEN-FR.Así las cosas, un nuevo escollo se presentó en el deseo de los margaritos de unificar a todos los sectores en el acuerdo electoral con los renovadores. Es que, según pudo saber La Tecla.Info, desde la quinta sección los concejales progresistas pusieron el grito en el cielo y anunciaron que le darán la espalda a Stolbizer.“No estamos de acuerdo con cerrar con Sergio Massa”, manifestó a este medio Gladys Mejías, una de las concejales disidentes. En la misma sintonía, la edil de Mar Chiquita y ex candidata a intendenta por el FPCyS, sostuvo que “nosotros mantenemos nuestros ideales de igualdad y solidaridad”.La decisión de Mejías es acompañada por los referentes de los espacios en General Alvarado y Necochea, Mariela Climenti y Mario La Battaglia, respectivamente. Conforme a lo informado por el tridente rebelde, decidieron “no girar a la derecha en una alianza con Massa”.A su vez, mediante un comunicado de prensa manifestaron que abogarán por la "igualdad de oportunidades para todos; la genuina participación ciudadana; la transparencia total en los actos de gobierno y por sobre todo solidaridad con los más necesitados".Con la decisión de los concejales que optaron por alejarse y no cerrar filas con el Frente Renovador, en la Quinta sección solo quedan tres ediles que aún no han marcado postura. Se trata de: Graciana Goicoechandia, Damián Pellejero (ambos de Las Flores) y Cristian Moro (General Alvarado).