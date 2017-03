ESTRENOS

Las nuevas series de Netflix para los próximos meses

Netflix: acaba de develar sus próximos lanzamientos.

Las chicas del cableLa primera serie española de la plataforma reúne, en el Madrid de los años 20, a Blanca Suárez, Maggie Civantos, Ana Fernández y Nadia de Santiago. Juntas lidiarán con conflictos que no nos quedan nada lejanos en 2017: amistades y amores, pero también derechos de la mujer, malos tratos, sexualidad... "Netflix ha apostado por la figura femenina en muchos de sus productos, y profundiza más en esas relaciones", explica Teresa Fernández-Valdés, productora de la serie.Te gustará si... te gustaron Velvet o Gran Hotel.Cuándo: el 28 de abril.GirlbossProducida por Charlize Theron, es la historia real de Sophia Amoruso, una veinteañera que encadenaba un trabajo basura con otro hasta que empezó a vender ropa de segunda mano por internet. Pocos años después dirigía Nasty gal, una tienda que facturaba cerca de los 100 millones de dólares anuales.Te gustará si... te gustaba en el 2006, si has vivido de cerca el de los blogs de moda, si echas de menos y, por supuesto, si has seguido la carrera de Sophia.Cuándo: el 21 de abril.MindhunterEl productor de cintas de culto, David Fincher, nos trae ahora esta historia de dos agentes del FBI en los años setenta. Juntos intentarán aprender a razonar cómo los asesinos en serie para predecir los movimientos de varios casos difíciles.Te gustará si... echas de menos Criminal Minds.Cuándo: el próximo mes de octubre.13 reasons whyLa responsable de esta serie no es otra que Selena Gomez, que se encargó de comprar los derechos del libro en el que se inspira la historia. Ahora produce la ficción de una adolescente que se suicida y deja tras de sí un testamento en forma de cintas que explican qué le llevó a tomar esa decisión.Te gustará si... nunca te cansaste de las historias de instituto o si te leíste del tirón .Cuándo: el 31 de marzo.DarkEn un pueblo en el que nada es lo que parece y el tiempo no transcurre de manera lineal, un niño desaparece y cuatro familias se ven envueltas en un misterio que hará que se replanteen toda su historia.Te gustará si... te muerdes las uñas esperando el regreso de Stranger ThingsCuándo: invierno de 2017.