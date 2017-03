[VIDEOS]

El festejo de Shakira y Anto Rocuzzo tras el triunfo épico del Barça

Antonella Roccuzzo filmó a los fanáticos que rodearon el vehículo de su pareja para ovacionar al ídolo. Además, ¡mirá el festejo de Shakira por el histórico 6-1 sobre el Paris Sain Germain!

Qué momento!!! Y qué bonito es el fútbol!!! Shak Una publicación compartida de Shakira (@shakira) el 8 de Mar de 2017 a la(s) 2:23 PST

El Barcelona escribió otra página memorable en su rica historia: después del 0-4 en el partido de ida ante el Paris Saint Germain en Francia, el equipo blaugrana se impuso 6-1 en el Camp Nou, tras ir 3-0 y recibir el gol de visitante que lo obligaba a marcar tres tantos más. De esta manera, consumó la remontada más épica que se recuerde en la historia de Champions League, al marcar en los últimos 7 minutos esos 3 goles con los que pasó a cuartos de final. ¡Toda una hazaña que hizo que los hinchas enloquecieran por completo!Antes de eso, hubo festejos entre las mujeres de las estrellas del Barça, y lo reflejaron en Instagram. Shakira mostró la alocada celebración al final del partido, rodeada de amigos a puro grito y emoción. "¡Qué momento! ¡Y qué bonito es el fútbol! Shak", escribió la cantante, contenta por la victoria del club en el que brilla su pareja, Gerard Piqué.Antonella Roccuzzo festejó el épico 6-1 compartiendo una foto junto a Sofía Balbi, esposa del futbolista uruguayo Luis Suárez, autor del primer gol de la hazaña: se las ve sonrientes y con la uruguaya haciendo la señal de la V de la victoria.Además, subió a Instagram Stories un video en donde se ve la euforia de los seguidores del Barcelona redeando auto de Messi, coreando su nombre y no dejandolo avanzar al salir del estadio. "No salimos más de acá", comentó Leo, mientras conducía a paso de tortuga. De fondo se escucha un "oh, my God!" ("¡oh, Dios mío!") de desesperación de otra ocupante del vehículo. "¿Cómo salimos de esto?", insistió Leo, mientras los hinchas seguían gritando y celebrando el triunfo del equipo de sus amores. "¡Ay, no sé!", le respondió su mujer.¡Mirá!