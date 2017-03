ENTREVISTA

Ezequiel Galli: “Olavarría va a latir con el pogo ricotero”

El intendente espera entusiasmado ser parte de la gran misa. Mano a mano con La Tecla, habla de los motivos que lo llevaron a impulsar la movida, de los pro y los contra.

La cita es el 11 de marzo. Y según el intendente, Ezequiel Galli, “Olavarría va a vibrar al ritmo del pogo más grande del mundo”. Faltan apenas unos días para la misa ricotera, para el recital del Indio Solari y, por supuesto, hay gente preocupada y gente feliz.El Jefe comunal del PRO visitó La Tecla y explicó por qué cree que el evento será todo un éxito. Además, resaltó que estará, ese día, entre los miles de fanáticos (al parecer unos 150 mil), aunque no se animó a autodenominarse ricotero. Recordó aquellos recitales suspendidos del año 97, durante la gestión de Helios Eseverri, y aclaró que “no se trata de una revancha, ni mucho menos”.-Se viene el recital del Indio Solari en Olavarría... ¿Está todo listo ya o faltan algunos detalles?-Ya está todo listo, estamos jugados (risas). El escenario está casi terminado y hay movimiento en el predio. Incluso los productores están instalados en la ciudad. Falta ultimar pequeños detalles, pero la gente empieza a llegar.-Es habitual que llegue gente con mucha antelación... ¿Son muchos los que ya están desde hace una semana o más?-Si. Por ejemplo, un matrimonio de Bariloche llegó hace unas dos semanas. Andan en un utilitario y se dedican a vender tortas fritas. De esa manera, costean el viaje y la estadía. También una chica de Córdoba arribó hace algunos días y se sustenta vendiendo pulseritas. Es increíble la pasión que genera el Indio. Es inexplicable y está buenísimo. Se trata de una movida cultural muy importante. Hay gente que hace cualquier cosa por ir a ver al Indio y que esté en Olavarría es espectacular.-Salieron a timbrear para tratar de calmar a parte de la ciudad, que estaba un tanto asustada por el recital… ¿Con qué se encontraron?-Nos encontramos con situaciones muy diferentes. Hay vecinos que tienen mucho miedo por lo que pueda llegar a pasar. Quedó como una especie de mito después del año 97, cuando se suspendieron dos recitales a poco de realizarse. Pero también nos encontramos con gente que quería saber dónde tramitar una habilitación para instalar un puesto de venta de choripanes o remeras, o cómo tenía que hacer para inscribirse en el registro de alojamiento. Lo que hicimos al final, que en realidad lo hacemos desde el inicio de la gestión, fue sacar a la cancha al gabinete itinerante. Fuimos todos al Club Ferro, cerquita del predio donde va a ser el recital, y nos juntamos con, por lo menos, 500 personas que se acercaron a escucharnos y a plantearnos sus dudas. Por supuesto, a algunos, las dudas recién se les van a ir después del recital. Es muchísima la gente que va a venir, pero no va a suceder ninguna lo-cura. La mayoría, el 80 por ciento, va a llegar a la ciudad el sábado al mediodía, y se va a ir una vez concluido el recital. Así lo indica la experiencia de la productora, con ya diecisiete recitales a cuestas.-¿Cuáles son los beneficios que se calculan para la ciudad?-A grandes rasgos, el estimativo indica que van a llegar unas 150 mil personas y que, en promedio, van a gastar unos 1.000 pesos cada uno. Es mucha la plata que va a quedar en Olavarría, ya sea en comida, en hospedaje o en otras cosas. Estamos ha-blando de unos $ 150 millones. Incluso ya se están viendo algunos beneficios. Por ejemplo, a la hotelería le está yendo muy bien, al igual que a la gente que decide alquilar viviendas. Además, Olavarría va a estar en los medios nacionales durante varios días, que es una de las cosas que me motivaron a impulsar la llegada de El Indio. Será muy importante desde el punto de vista turístico.-Que te hayas puesto a trabajar para que el Indio llegue a Olavarría indica, por lo menos, que te gusta… ¿Se puede decir que sos un intendente ricotero?-Sería una falta de respeto a los ricoteros decir que soy ricotero, pero me gustan mucho Los Redondos y el Indio. No soy fan, ni siquiera he ido a un recital, pero reitero, me gusta mucho lo que hace. Me crié escuchando Los Redondos. El Indio es patrimonio cultural de los argentinos.-Esta vez si vas a ir al recital…-Sí, claro que sí. Es más, si mi mujer está de acuerdo, voy a llevar mi hijo mayor, de 6 años, para que sienta lo que es un recital de tamaña importancia, que sea parte del pogo más grande del mundo, que como sabemos va a hacer temblar a Olavarría.-Decís “si mi mujer está de acuerdo”… ¿Viene brava la mano?-Todavía no lo hablé (risas). Pero seguramente va a poner reparos. Lo quise llevar a la cancha a ver a San Lorenzo y me ha dicho que es muy chiquito. Pero no va a pasar nada. Al recital del Indio van tres generaciones completas: abuelo, padre e hijo. Trataré de llevarlo, va a ser una experiencia única e inolvidable.-El Indio ha mostrado en varias oportunidades su costado kirchnerista y hasta le ha pegado algún palito a Macri… ¿Si lo hace, lo silbás?-No va a haber reacción. Venimos planteando que queremos cerrar la famosa grieta, y en eso estamos. Cada uno tiene derecho a expresar lo que piensa; así que, si el Indio realiza alguna declaración en contra de Mauricio, obviamente que no voy a estar de acuerdo, pero no por eso voy a dejar de respetarlo. Tal vez que un intendente del PRO haya trabajado para que el indio esté en su distrito es una colaboración para cerrar la grieta.-Se cumplen veinte años de la suspensión de aquellos dos recitales que iban a hacerse en el club Estudiantes de Olavarría… Mucho se dijo que se trataba de una revancha contra el eseverrismo…-No, para nada. Incluso sin saber cómo fueron las cosas, hasta se puede respetar la decisión del, por entonces, intendente Helios Eseverri. Yo era muy joven, tenía 17 años. No tengo idea de cómo se gestó la suspensión del recital. En ese momento, no la compartía, y hoy tampoco. De todos modos, no es algo que haya que mezclar con la política.-¿Tenías pensado ir a aquel recital?-Sí, claro. Recuerdo que mi mamá, debido a los comentarios que circulaban, no quería saber nada con que fuera. Aquella vez no pudo ser. El sábado que viene, sí.