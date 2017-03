PARITARIAS

Se agudiza el conflicto docente: el paro se extiende 24 horas y las clases vuelven el viernes

El Frente Gremial Docente resolvió continuar con la medida de fuerza por cuarto día consecutivo. El viernes retomarán las clases a la espera de la reunión con el gobierno bonaerense.

Los seis gremios docentes provinciales -Suteba, FEB, Sadop, UDA, Amet y Udocba- se reunieron en la sede bonaerense de Sadop, en la ciudad de La Plata, para definir la continuidad de las medidas de fuerza que están llevando a cabo en el marco del conflicto con el gobierno provincial por la discusión salarial.Esta mañana, el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, anunció que convocarán a los gremios docentes para una reunión el viernes a las 15 con el objetivo de formularles una nueva oferta salarial y destrabar el conflicto y que se levante el paro que este miércoles lleva tres días en la provincia de Buenos Aires.Si bien desde el oficialismo esperaban que mañana retomaran las clases a la espera de la reunión, los sindicatos definieron extender el paro por 24 horas más, sumando cuatro días consecutivos. Según trascendió, la decisión estaría fundada en la presión de las bases.La titular de la FEB, Mirta Petrocini, explicó que la medida de fuerza se adoptó "porque no hubo convocatoria a una mesa técnico-salarial como para iniciar una negociación, hasta ahora todo han sido propuestas, pero sin armar un espacio de debate de un número o si esa cifra va al básico o a dónde"."No hay interés del gobierno en mejorar los salarios docentes, en que volvamos a las escuelas y en solucionar este conflicto, a pesar de la fortaleza demostrada ayer (por el lunes) y hoy (por el martes) por los docentes", apuntó la dirigente gremial.Petrocini consideró que "no somos los dirigentes los que tomamos las medidas, son nuestras bases, aquí hablan los docentes. Son nuestras bases, nuestros docentes quienes se dan cuenta que no hay un llamado, una convocatoria provincial para destrabar el conflicto".Consultada sobre la convocatoria del gobierno bonaerense para este miércoles a las 12, Petrocini indicó que "esa convocatoria se dio dentro de una conciliación obligatoria que tras denunciarla la justicia la dejó sin efecto, es abstracta porque está cautelada".En tanto, Petrocini aseguró que la adhesión a la segunda jornada de paro nacional en toda la provincia de Buenos Aires supera el 90%, aunque desde el gobierno encabezado por la gobernadora María Eugenia Vidal indicaron que el promedio fue de un 60%.LA PALABRA DE PROVINCIA"Estamos analizando toda la situación integral, queremos negociar, pero con los chicos en las aulas, eso como principio para nosotros sigue siendo fijo e inamovible. La intención es seguir discutiendo la paritaria con los chicos en clase, que es lo que nos fijamos la primera vez", dijo el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas."Ya han pasado los dos días de paro, mañana (por hoy) se viene el Día Internacional de la Mujer y nosotros somos respetuosos del derecho de huelga, pero no claudicamos en el hecho de que negociaremos siempre y cuando los chicos vuelvan a clase", agregó.En esta línea, por la mañana anunció la convocatoria a los docentes para el viernes a las 15, aunque dijo esperar que este jueves finalmente comiencen las clases. Por la tarde, los gremios dieron por tierra con ese deseo.Por su parte, desde la Dirección General de Cultura y Educación se adelantó que una vez que se expida la Cámara de Apelación y decida la presentación hecha por la administración provincial, volverían a retener el dinero por no brindar los maestros que van a la huelga una contraprestación por sus servicios al gobierno provincial.