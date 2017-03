ESTRATEGIAS

De cara a las elecciones, el FPV apuesta a la creación de un frente amplio

Máximo Kirchner y Fernando “Chino” Navarro coincidieron en sumar espacios para la contienda electoral.

“Esta dirigencia debe comprender que el parteaguas en la Argentina no es Cristina sino los intereses de la mayoría de los trabajadores”, apuntó el diputado nacional Máximo Kirchner. En ese sentido, el dirigente abogó por “construir mayorías” y señaló que esa es la “vocación del Frente para la Victoria”.En ese marco, agregó que “Néstor y Cristina vinieron de una provincia muy chiquita, si no hubiesen apostado a construir mayorías jamás podrían haber llegado. Nosotros apostamos a esto, pero a veces las mezquindades de la política dejan mucho que desear”. De esa manera, llamó a abrir las puertas no solo del peronismo y el kirchnerismo sino a los espacios que se encuentran enfrentados al gobierno de Cambiemos.“Si nos ponemos de acuerdo, no va a haber problema en construir una unidad, no electoral, sino del modelo de país”, subrayó Máximo K en declaraciones radiales.Casi al mismo tiempo que el hijo de los ex presidentes, uno de los hombres del Movimiento Evita recogió el guante y sumó su respaldo a la convocatoria de otros espacios.Fue el diputado bonaerense, Fernando “Chino” Navarro, quien abogó por crear un espacio amplio que convoque a las mayorías. Sin embargo, el legislador bonaerense además de abrir las puertas a quienes se encuentran enfrentados a Cambiemos, también dejó espacio para Sergio Massa y el Frente Renovador.Cabe destacar que, desde el peronismo, el ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, fue uno de los primeros en abrir las puertas a más espacios. Lo hizo desde La Rioja, al participar del congreso nacional de economías regionales, donde manifestó que “la idea del peronismo de la provincia es construir un frente político y social que convoque también a los radicales”.