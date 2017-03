[FOTO]

El rotundo cambio de look de Araceli González: volver a los '90

La actriz se prepara para regresar al teatro y se realizó un cambio de look y de color. La imagen se parece mucho a la de sus comienzos en "La banda del Golden Rocket".

Araceli González prepara su debut teatral (en abril próximo) en "Los puentes de Madison", la obra teatral que produce Javier Faroni y que lo tiene a Facundo Arana como protagonista masculino.Lo cierto es que Ara decidió cambiar su look y volver al pelo corto que marcó una época en su debut televisivo.Recordemos que González explotó en los medios de comunicación cuando hizo su gran personaje en "La banda del Golden Rocket". Esa morocha de pelo corto se hizo famosa por protagonizar una gran historia de amor junto al personaje de Adrián Suar.Ahora, Araceli volvió a ese look corto pero más aggiornado en color y en estilo pero no deja de recordarnos a todos lo que fue esa bella época de la televisión argentina.¡Mirá!