NUMEROS EN CONTRA

Caída en la imagen: tras varios días, Macri y Vidal volvieron a mostrarse juntos en la Provincia

El presidente y la gobernadora estuvieron en un comedor comunitario de Florencio Varela, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Durante dos semanas tomaron cierta distancia, a raíz del retroceso en la imagen de ambos. Este viernes, encabezarán el Consejo Nacional del PRO.

El presidente Mauricio Macri visitó este miércoles por la mañana un comedor comunitario de la localidad bonaerense de Florencio Varela, en el marco del Día de la Mujer, acompañado por la gobernadora María Eugenia Vidal y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.Macri visitó el comedor comunitario Medalla Milagrosa, del distrito del Conurbano, donde dialogó con mujeres que cumplen actividades en el lugar.La visita finalizó cerca de las 9.30, cuando el Presidente dejó el lugar para regresar a la residencia de Olivos para mantener una serie de encuentros con empresarios y funcionarios del Gabinete.Es la primera vez que Macri y Vidal se muestran juntos luego de no hacerlo por dos semanas. Según trascendió, la caída de 10 puntos en la imagen de ambos fue una de las principales razones, fenómeno que se debió a la serie de errores que cometió el Gobierno nacional y que repercutieron de lleno en la gestión bonaerense.Las decisiones de gestión en temas delicados impactaron negativamente en el Ejecutivo y según un estudio de M&R Asociados y Query Argentina, se encuentra en su peor momento.Conforme a lo señalado por el estudio de opinión pública al que La Tecla.info pudo tener acceso, la imagen negativa de Mauricio Macri trepa hasta el 50 por ciento. Asimismo, la positiva se encuentra 11 puntos por debajo para llegar al 39 por ciento.En la misma sintonía, el parámetro más preocupante para el equipo nacional de Cambiemos es el nivel de aprobación que muestra la gestión del Ejecutivo.Es que, el Correogate, el caso Arribas y su vinculación con el Lavajato, más los cambios en las jubilaciones y el caso Avianca, aumentaron el rechazo popular.Así las cosas, entre los más de 1160 casos estudiados, el 56 por ciento manifestó que no aprueba la gestión de Mauricio Macri y superó por 21 puntos al escaso margen que aprueba la gestión, un 35 por ciento.Tal como publicó LaTecla.Info, la estrategia del Presidente es reforzar su presencia en la Provincia y aprovechar la alta aceptación de Vidal para mejorar sus números. El objetivo más importante es ganar las elecciones de medio término que, de alguna manera, le significan al Gobierno la aceptación o rechazo a su gobernabilidad.No obstante, Macri no cuenta con una buena imagen en la región, especialmente en el Conurbano. La percepción social en la imagen del Presidente llega al 43 por ciento en los valores positivos y a 57 puntos porcentuales en la descripción negativa.La buena imagen de la presidenta del PRO provincial se refleja también en que el 31,8% la considera como la política más creíble, por encima de Daniel Scioli, Massa y Stolbizer. Otro punto a favor de la gobernadora es que, exceptuando al presidente Mauricio Macri, la consideran como la figura más importante del frente Cambiemos.Luego de la actividad de este miércoles, Macri y Vidal volverán a verse las caras el viernes, durante el encuentro del Consejo Nacional del PRO, en el que comenzarán a delinear las estrategias hacia los comicios de medio término.