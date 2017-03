ACTO EN MAR DEL PLATA

Elecciones 2017: el interior de la Provincia y el gran objetivo de la unidad peronista

Con Mario Baudry y Julián Domínguez a la cabeza, el peronismo de tierra adentro se juntó en La Feliz y, además de bregar por la unificación de criterios, hizo hincapié en la posibilidad de un armado de listas del que todos sean parte.

Otra vez se juntó el peronismo del in-terior bonaerense. Otra vez se entonó la marcha. Otra vez se apuntó a la unidad de cara a las Legislativas. Otra vez se hizo hincapié en la necesidad de que todos los sectores participen de la confección de las listas. Falta mucho y fal-ta poco. “Llegó la hora de decir lo que haya que decir y salir a la cancha a po-ner lo que haya que poner”, se escuchó decir con énfasis.La cita fue en Mar del Plata, el principal bastión de la Quinta sección electoral. Si bien la lluvia amagó con complicar las cosas al inicio de la mañana, el céntrico teatro Roxy lució repleto de di-rigentes y militantes de La Feliz y toda la región que, al igual que los oradores, dejaron en claro su malestar con las políticas económicas llevadas adelante por el gobierno que lidera Mauricio Macri.La convocatoria fue realizada por el referente seccional Mario Baudry, el exconcejal Daniel Sosa y el sindicalista portuario Carlos Sepúlveda, y contó con la presencia del expresidente de la Cámara de Diputados, Julián Do-mínguez, el diputado nacional Gustavo Arrieta y los intendentes Gustavo Barrera (Villa Gesell), Juan Manuel Álvarez (General Paz), Germán Lago (Alberti) y Néstor Álvarez (Guaminí), entre otros.El ritmo de los bombos, redoblantes y trompetas sirvió como previa al discurso de apertura del mencionado Baudry, quien dijo que "aquellos pueblos que no tienen memoria, difícilmente tengan futuro. Hemos vuelto atrás muchos años en la construcción de un país sólido", aseveró, y resaltó que, para salir adelante, "el peronismo tiene que estar unido. El peronismo está unido".Asimismo, sostuvo que “en las venideras PASO, tratemos de llevar a los mejores candidatos”, e hizo hincapié en que “nunca más vamos votar a los menos peores, a aquellos que sólo re-presentaron a los que hacían las listas en Capital Federal. A las listas de los comicios que vienen, las va a hacer el pueblo peronista en sus unidades básicas, y ahí se elegirá a los mejores compañeros, a los mejores candidatos”.Por supuesto, la derrota electoral de 2015 también fue parte de las palabras del oriundo de General Belgrano. “Imagínense lo mal que hicimos los bonaerenses, lo mal que jugamos, que tenemos una Gobernadora que era la vicejefa de la ciudad de Buenos Aires. Hay que trabajar mucho para tener, en 2019, un Gobernador que sea bonaerense, no importa de qué partido. Lo importante es que sea bonaerense”, aseveró.También se paró al frente del micrófono el cañuelense Arrieta, quien, poniendo a la “generosidad” como base, dijo que “es fácil construir con aquellos con los que pensamos exactamente igual. El desafío es construir con aquellos compañeros con los que tenemos diferencias. Hay que armar un proyecto colectivo en el que nadie sea descalificado por pensar distinto. Ese es el desafío del peronismo”.Y a continuación, agregó que “el partido intenta avanzar en un esquema en el que todos se sientan convocados, y de la competencia pueden salir los compañeros que van a representarnos para que el peronismo vuelva a ser gobierno”, y remarcó que “la actual administración no gobierna para los trabajadores, y es responsabilidad nuestra, como dirigentes, empezar a construir una alternativa política que nos permita ponerle freno a este proceso”.En tanto, el excandidato a Gobernador, el chacabuquense Julián Domínguez, en un pasional discurso que duró aproximadamente media hora, indicó que “nosotros no podemos permitir que nadie nos ponga en el lugar de renegar de nuestro pasado. Sentimos que Néstor y Cristina gobernaron para la mayoría de los argentinos, y el que pretenda ubicarnos en un lugar diferente, se equivoca. El peronismo no es sectario, sino abarcativo", agregó.Ya casi al final, manifestó que "el peronismo sólo va a ser peronismo si representa al pueblo”. Añadió que "si escuchamos a los trabajadores, no nos vamos a equivocar. La discusión está en cada gremio, en cada reunión. No llegamos a la política para discutir un cargo personal, sino porque tenemos vocación, porque queremos un país que viva de pie. Argentina tiene todo lo que tiene que tener para vivir de pie”, completó el posible candidato a diputado.Aplausos, marcha peronista, abrazos, besos y final. El peronismo del interior volvió a mostrar su potencial y sus ganas de ser protagonista. Al igual que sucedió en octubre del año pasado en Cañuelas, el principal objetivo es contribuir a la unidad, a que no se hable más de grupos, sino de Justicialismo. Más allá de la o las listas, el primer paso radica en la unificación de criterios, dejando de lado diferencias que puedan surgir en el espacio y apuntar los cañones al “neoliberalismo gobernante”.